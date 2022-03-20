Червиченко: «Система «осень-весна» – это бред собачий и вывернутый через жопу наизнанку чемпионат»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко призвал российский футбол вернуться на систему «весна-осень». Он считает, что нынешняя система «осень-весна» неполезна.

«Андрей Аршавин предложил вернуться на систему «весна-осень»? В кругу моих почитателей прибыло.

Я с первого дня говорил, что система «осень-весна» – это бред собачий и вывернутый через жопу наизнанку чемпионат. Нельзя, чтобы в одном чемпионате был промежуток четыре месяца. Все эти ритмы, окна – все это хрень собачья.

Надо вернуть чемпионат на нормальное календарное время и двигаться своим путем. Наш путь – он самый правильный», – сказал Червиченко на ютуб-канале «Футбольный Биги».

Система «осень-весна» в российском футболе с 2012 года.

Переход случился при президенте РФС Сергее Фурсенко.

При системе «весна-осень» Россия дважды брала Кубок УЕФА, становилась бронзовым призером Евро.

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