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  • Червиченко: «Система «осень-весна» – это бред собачий и вывернутый через жопу наизнанку чемпионат»

Червиченко: «Система «осень-весна» – это бред собачий и вывернутый через жопу наизнанку чемпионат»

20 марта 2022, 01:09
39

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко призвал российский футбол вернуться на систему «весна-осень». Он считает, что нынешняя система «осень-весна» неполезна.

«Андрей Аршавин предложил вернуться на систему «весна-осень»? В кругу моих почитателей прибыло.

Я с первого дня говорил, что система «осень-весна» – это бред собачий и вывернутый через жопу наизнанку чемпионат. Нельзя, чтобы в одном чемпионате был промежуток четыре месяца. Все эти ритмы, окна – все это хрень собачья.

Надо вернуть чемпионат на нормальное календарное время и двигаться своим путем. Наш путь – он самый правильный», – сказал Червиченко на ютуб-канале «Футбольный Биги».

  • Система «осень-весна» в российском футболе с 2012 года.
  • Переход случился при президенте РФС Сергее Фурсенко.
  • При системе «весна-осень» Россия дважды брала Кубок УЕФА, становилась бронзовым призером Евро.

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Червиченко Андрей
Комментарии (39)
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serglider
1647732168
А почему собственно "не должен быть перерыв"? Опять же если вернуться к аргументам экс главы РФС Фурсенко, логика была такая "синхронизировать" наш чемпионат с зарубежными. Что дает функционально одинаковые кондиции наших и зарубежных футболистов, клубы пробившиеся в еврокубки участвуют в турнирах в этом же году, а не наследующий. Как должна был достигнута эта цель? Строительством крытых стадионов с полями с подогревом, дающих возможность играть зимой... Ну и как водится у нас хотели как лучше, а получилось через одно место.
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Алекс636363
1647737255
наконец-то трезвая мысль. не надо в жопе у европы быть, надо исходить из российских реалий и играть летом, а не зимой. нынешняя система осень-весна - это просто бред. один брат фурсенко угробил футбол, а другой - образование
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Из Твери Леха
1647754158
Червиченко ерунды не скажет.
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житель СПб
1647754644
Очень грубо - но очень верно!
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Из Твери Леха
1647754857
Прямо сейчас самое время переходить без всяких перерывов, тем более от Еврокубков отстранили. Все лето будет футбол + разрешить пиво на стадионах.
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DOCTOR PENALTY
1647754897
Пока вынужденно отдыхаем от "Европы" и "Мира", вполне можно перейти и начать играть в нормальных условиях. Мир уже не будет прежним.
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portero
1647756133
Сейчас точно можно играть всё лето ну наверное 90% легов сбегут летом... В апреле начинать и к 7 ноября закончить, даже увеличив число команд. Да и пора команды Крыма в чемпионат вернуть, можно ну хотябы одну в РПЛ и ФНЛ одну...
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Persona_non_Grata
1647762267
Буду за переход на весна-осень, ТОЛЬКО при изменении календаря проведения чемпионата, иначе это пустая затея и будет только хуже !!! Ну или как вариант строительство крытых стадионов, но об этом теперь видимо придется забыть надолго (((
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paracetamol
1647764133
Моральные банкроты из РФС и РПЛ этим переходом просто хотят отвлечь внимание от своей бездарной бездеятельности и сохранить тепленькие местечки!
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NewLife
1647764930
А вы, друзья, как не садитесь ...
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