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Червиченко: «Система «осень-весна» – это бред собачий и вывернутый через жопу наизнанку чемпионат»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко призвал российский футбол вернуться на систему «весна-осень». Он считает, что нынешняя система «осень-весна» неполезна.

«Андрей Аршавин предложил вернуться на систему «весна-осень»? В кругу моих почитателей прибыло.

Я с первого дня говорил, что система «осень-весна» – это бред собачий и вывернутый через жопу наизнанку чемпионат. Нельзя, чтобы в одном чемпионате был промежуток четыре месяца. Все эти ритмы, окна – все это хрень собачья.

Надо вернуть чемпионат на нормальное календарное время и двигаться своим путем. Наш путь – он самый правильный», – сказал Червиченко на ютуб-канале «Футбольный Биги».

  • Система «осень-весна» в российском футболе с 2012 года.
  • Переход случился при президенте РФС Сергее Фурсенко.
  • При системе «весна-осень» Россия дважды брала Кубок УЕФА, становилась бронзовым призером Евро.

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Источник: Бомбардир.ру

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Комментарии1
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    Рейтинг: +3351

    minaev23 35 минут назад

    Всё это когда кому нужно было. Да так и осталось - ведь подписал чинхисхан ну и хорошо.А сейчас не до футболу чингисхану............................

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