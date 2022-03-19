Мостовой – о незасчитанном пенальти Промеса: «Такое могло произойти только со «Спартаком»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой дал комментарий после матча 22-го тура РПЛ между москвичами и «Нижним Новгородом» (1:1). У спартаковцев был незасчитанный пенальти.

«Не понял, почему не дали красную карточку игроку «Нижнего». При повторе видно, что нарушение было однозначно.

При моменте с пенальти Квинси Промеса я даже сначала не понял, что произошло. Я такое вообще впервые в жизни увидел. Ощущение, что такое могло произойти только со «Спартаком». Но мне это правило непонятно», – сказал Мостовой.

Матч в поле судил ростовчанин Сергей Иванов.

«Спартак» идет в РПЛ 9-м.

Следующий соперник – «Локомотив» (2 апреля).

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