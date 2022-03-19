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  • Мостовой – о незасчитанном пенальти Промеса: «Такое могло произойти только со «Спартаком»

Мостовой – о незасчитанном пенальти Промеса: «Такое могло произойти только со «Спартаком»

19 марта 2022, 17:12
15

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой дал комментарий после матча 22-го тура РПЛ между москвичами и «Нижним Новгородом» (1:1). У спартаковцев был незасчитанный пенальти.

«Не понял, почему не дали красную карточку игроку «Нижнего». При повторе видно, что нарушение было однозначно.

При моменте с пенальти Квинси Промеса я даже сначала не понял, что произошло. Я такое вообще впервые в жизни увидел. Ощущение, что такое могло произойти только со «Спартаком». Но мне это правило непонятно», – сказал Мостовой.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Нижний Новгород Промес Квинси Мостовой Александр
Комментарии (15)
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oyabun
1647701278
Я тоже не понял - почему отменили пенальти? Может кто то объяснить?
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Persona_non_Grata
1647702296
Никак не могу объяснить такую расхлябанность в такой решающий момент, ну разве что вмешательством потусторонних сил (((
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вальтер79
1647703333
зато болел повеселил промес моду ввел на исполнение таких пенальти))
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paracetamol
1647706880
Промес хотел смухлевать, чего непонятно?
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FaTeK1945ru
1647710399
...примус не забил ну и забейте на это.
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balam
1647720742
думал уже все видел.Спартак жжет
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zigbert
1647756406
Разглядеть такое неправильное исполнение было трудно. Левая нога Промеса поехала ближе к мячу о которую он и задел при исполнении. Однако любой игрок должен более ответственно подходить к исполнению пенальти, учитывая состояние газона.
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Станислав36
1647779348
Спартачоооооооооооооооооооооок. Опять об.......я, опять "засудили" - неизбывная шайка ротируемых прохиндеев за контракт отмывающая деньги владельцев и десятилетиями профанирующая игру в футбол
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SPACE TRUCKIN
1647798030
КС,Динамо,ЦСКА,Краснодар - многие клубы прогрессируют после какого то застоя...Спартак меняет тренеров,игроков,менеджмент...но игра остается неизменной - унылой и натужной...(((
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