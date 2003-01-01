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Мостовой – о незасчитанном пенальти Промеса: «Такое могло произойти только со «Спартаком»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой дал комментарий после матча 22-го тура РПЛ между москвичами и «Нижним Новгородом» (1:1). У спартаковцев был незасчитанный пенальти.

«Не понял, почему не дали красную карточку игроку «Нижнего». При повторе видно, что нарушение было однозначно.

При моменте с пенальти Квинси Промеса я даже сначала не понял, что произошло. Я такое вообще впервые в жизни увидел. Ощущение, что такое могло произойти только со «Спартаком». Но мне это правило непонятно», – сказал Мостовой.

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Источник: «Чемпионат»

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Сегодня, 17:12
Комментарии8
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    Рейтинг: +910

    mama1991 3 минуты назад

    эта мода с р а ная бить пенальти со всякими viebonami.... как они z@***** все уже, разбегись как это делал биланов или блохин, ударь силой! но нет, они будут пол метра брать разбег, забегать сбоку, делать какие то переступы.... дичь....

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    Рейтинг: +16098

    Persona_non_Grata 15 минут назад

    Никак не могу объяснить такую расхлябанность в такой решающий момент, ну разве что вмешательством потусторонних сил (((

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    Рейтинг: +807

    Узб@гоеный 25 минут назад

    Со Спартаком в цирк ходить не надо. Промяс нелепо пробил. Правой ногой умудрился попасть мячом себе в левую ногу. Итог: рикошет и два касания мяча. Гыгыгы

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    Рейтинг: +13987

    ilichkadr > Узб@гоеный 6 минут назад

    У Промеса раздвоение личности. Антоха подумал, что его левая нога это нога партнёра по команде(с).

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    Рейтинг: +31862

    oyabun 32 минуты назад

    Я тоже не понял - почему отменили пенальти? Может кто то объяснить?

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    Рейтинг: +16296

    Garrincha58 > oyabun 27 минут назад

    я даже не видел и то могу понять двойное касание мяча тоесть игрок бьющий первым касанием попадает себе в другую ногу и мяч летит в противоположную сторону что тут непонятного ладно тебе oyabun но так говорить Мостовому тогда зачем постоянно он комментирует то чего не понимает но он же бывший футболист.....?????

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    Рейтинг: +4605

    neim > oyabun 22 минуты назад

    По тому, что мяч после удара задел левую ногу Промеса, а только потом залетел в ворота. Получилось второе касание, что при пенальти вроде как не допустимо.

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    Рейтинг: +12906

    Fusballer > 10 минут назад

    Два касания при пробивании пенальти не допускается. Смотрел повтор - вроде как Промес бил в левый угол, но мяч задел опорную ногу и полетел прямо по центру.

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