Мостовой – о незасчитанном пенальти Промеса: «Такое могло произойти только со «Спартаком»

эта мода с р а ная бить пенальти со всякими viebonami.... как они z@***** все уже, разбегись как это делал биланов или блохин, ударь силой! но нет, они будут пол метра брать разбег, забегать сбоку, делать какие то переступы.... дичь....
Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой дал комментарий после матча 22-го тура РПЛ между москвичами и «Нижним Новгородом» (1:1). У спартаковцев был незасчитанный пенальти.
«Не понял, почему не дали красную карточку игроку «Нижнего». При повторе видно, что нарушение было однозначно.
При моменте с пенальти Квинси Промеса я даже сначала не понял, что произошло. Я такое вообще впервые в жизни увидел. Ощущение, что такое могло произойти только со «Спартаком». Но мне это правило непонятно», – сказал Мостовой.
- Матч в поле судил ростовчанин Сергей Иванов.
- «Спартак» идет в РПЛ 9-м.
- Следующий соперник – «Локомотив» (2 апреля).
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