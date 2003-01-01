Карпин: «Все готово для расширения РПЛ. Ничего страшного не произойдет»

Уменьшить до 10 -12 клубов и играть в 3-4 круга.
Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин высказался об обсуждаемых реформах РПЛ.
– На следующей неделе могут принять решение о моратории на вылет. Как относитесь к этому?
– Когда примут решение, тогда и будем смотреть. Я уже говорил, что спортивный принцип нарушен.
– Что будет происходить в последние восемь туров, когда не будет мотивации?
– А сейчас какая мотивация? «Краснодар» играл со «Спартаком» – какая там была мотивация? Они же боролись.
– Как к расширению относитесь?
– Если не будет еврокубков, то оно однозначно нужно. 18 команд много? А сколько нужно? 12? И будем все в Москве играть? А дальше никому футбол не нужен? Все готово для расширения. Ничего страшного не произойдет.
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