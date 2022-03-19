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  • Карпин: «Все готово для расширения РПЛ. Ничего страшного не произойдет»

Карпин: «Все готово для расширения РПЛ. Ничего страшного не произойдет»

19 марта 2022, 16:49
5

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин высказался об обсуждаемых реформах РПЛ.

– На следующей неделе могут принять решение о моратории на вылет. Как относитесь к этому?

– Когда примут решение, тогда и будем смотреть. Я уже говорил, что спортивный принцип нарушен.

– Что будет происходить в последние восемь туров, когда не будет мотивации?

– А сейчас какая мотивация? «Краснодар» играл со «Спартаком» – какая там была мотивация? Они же боролись.

– Как к расширению относитесь?

– Если не будет еврокубков, то оно однозначно нужно. 18 команд много? А сколько нужно? 12? И будем все в Москве играть? А дальше никому футбол не нужен? Все готово для расширения. Ничего страшного не произойдет.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Ростов Россия Карпин Валерий
Комментарии (5)
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subbotaspartak
1647698856
Пару лет за границей нас не примут (ну типа), пусть свои побольше бегают
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житель СПб
1647699212
О чем мы все писали и раньше! Можно подумать, что участие в кубках касается многих команд....
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Hektor 84
1647702426
Уменьшить до 10 -12 клубов и играть в 3-4 круга.
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alex1951
1647703982
Давай,действуй....у тебя получится...собери свою команду из соратников, скиньте зажравшихся футб.олигархов и занимайте прогрессивную позицию. Пора взад в Европу.Вариться в собственном соку.Прощай футбол.
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paracetamol
1647707085
Карпин: «Все готово для расширения РПЛ. Ничего страшного не произойдет. Ни Ростов, ни Спердяк не вылетят»
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