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  • Чинквини: «Никто не расторгнет контракты с Миранчуком и Кокориным. Они продолжат играть в Италии»

Чинквини: «Никто не расторгнет контракты с Миранчуком и Кокориным. Они продолжат играть в Италии»

19 марта 2022, 09:58
2

Оресте Чинквини, бывший помощник главного тренера сборной России Фабио Капелло, уверен, что российские футболисты продолжат выступать в Серии А.

– Есть ли вероятность, что «Аталанта» и «Фиорентина» могу расторгнуть контракты с Миранчуком и Кокориным из-за сложившейся ситуации?

– Это невозможно. Никто не сможет расторгнуть контракты с Кокориным и Миранчуком.

Они продолжат играть в Италии не только в этом сезоне, но и в следующем. Я не вижу для них какой-то негативной ситуации.

  • У Кокорина и Миранчука действующие контракты до 2024 года.
  • В этом сезоне форвард поучаствовал в 6 матчах «Фиорентины».
  • Хавбек провел за «Аталанту» 19 игр, забил 2 гола и сделал 4 ассиста.

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Источник: «РБ Спорт»
Италия. Серия А Аталанта Фиорентина Кокорин Александр Миранчук Алексей
Комментарии (2)
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Garrincha58
1647674118
а они разве играют в Италии оба наверное сидят в шкафу
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maygli
1647964505
Ну если сам Каппело сказал...
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