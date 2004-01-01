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Чинквини: «Никто не расторгнет контракты с Миранчуком и Кокориным. Они продолжат играть в Италии»

Оресте Чинквини, бывший помощник главного тренера сборной России Фабио Капелло, уверен, что российские футболисты продолжат выступать в Серии А.

– Есть ли вероятность, что «Аталанта» и «Фиорентина» могу расторгнуть контракты с Миранчуком и Кокориным из-за сложившейся ситуации?

– Это невозможно. Никто не сможет расторгнуть контракты с Кокориным и Миранчуком.

Они продолжат играть в Италии не только в этом сезоне, но и в следующем. Я не вижу для них какой-то негативной ситуации.

  • У Кокорина и Миранчука действующие контракты до 2024 года.
  • В этом сезоне форвард поучаствовал в 6 матчах «Фиорентины».
  • Хавбек провел за «Аталанту» 19 игр, забил 2 гола и сделал 4 ассиста.

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +9914

    Alekxei Z. 1 час назад

    " Продолжат играть " - как-то с Кокориным не вяжется.

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    Рейтинг: +16292

    Garrincha58 1 час назад

    а они разве играют в Италии оба наверное сидят в шкафу

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