Чинквини: «Никто не расторгнет контракты с Миранчуком и Кокориным. Они продолжат играть в Италии»

Оресте Чинквини, бывший помощник главного тренера сборной России Фабио Капелло, уверен, что российские футболисты продолжат выступать в Серии А.
– Есть ли вероятность, что «Аталанта» и «Фиорентина» могу расторгнуть контракты с Миранчуком и Кокориным из-за сложившейся ситуации?
– Это невозможно. Никто не сможет расторгнуть контракты с Кокориным и Миранчуком.
Они продолжат играть в Италии не только в этом сезоне, но и в следующем. Я не вижу для них какой-то негативной ситуации.
- У Кокорина и Миранчука действующие контракты до 2024 года.
- В этом сезоне форвард поучаствовал в 6 матчах «Фиорентины».
- Хавбек провел за «Аталанту» 19 игр, забил 2 гола и сделал 4 ассиста.
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Источник: «РБ Спорт»