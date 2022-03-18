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  • Комментатор Журавель: «Спартак» ограничил сотрудничество с «Матч ТВ»? Сильный ход!»

Комментатор Журавель: «Спартак» ограничил сотрудничество с «Матч ТВ»? Сильный ход!»

18 марта 2022, 22:48
11

Тимур Журавель, комментатор «Матч ТВ», отреагировал на новость об ограничении «Спартаком» сотрудничества с каналом. Журналист в ироническом стиле дал понять, что москвичи ошиблись.

«Чемпионат России по футболу вступил в новую фазу жизни – падение качества и зрительского интереса, урезание расходов и неопределeнность по поводу будущего.

Вдобавок клубы лишаются привычных коммуникаций с аудиторией – не стало инстаграма, ютуб на очереди.

Есть мнение, что это период новых возможностей. примем этот тезис и прикинем, что стоит делать клубам в этой новой реальности.

Полагаю, клубам сейчас было бы логичным вступить со СМИ в более тесную работу, придумать новые ходы по взаимодействиям, обсудить с телевещателем дополнительные фишки по освещению матчей. это бы помогло всем – и клубам и СМИ и имиджу чемпионата.

Не, стоп, извините за этот бред. у Спартака и так всe прекрасно. поэтому в линейке возможных решений он выбирает бойкот окружающей реальности. ничего не скажешь, сильный ход!» – написал Журавель.

  • «Матч ТВ» входит в «Газпром Медиа Холдинг».
  • «Спартак» идет на 9-м месте в РПЛ.
  • Журавель работает на «Матч ТВ» со дня основания (2015 год).

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Источник: телеграм-канал Тимура Журавеля
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (11)
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inzek
1647633305
да все знают что газпром медиа гнилая тема. все команды кроме зинита должны байкотировать эту шляпу
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Roma56
1647636060
"...дополнительные фишки по освещению матчей..." от человека со сратч тв это звучит как угроза
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ssspartak
1647637499
Конечно сильный ход. Ограничил Спартак, а теперь вы на своем МатчТВ еще больше будете говорить про Спартак))
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шахта Заполярная
1647639950
А где он на Матч тв увидел журналистов, там только обслуживающий персонал одного модного клуба. Уважающие себя журналисты покинули сие учреждение.
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Hektor 84
1647640022
Когда уже этому журавлю клюв залепят? По меньше бы таких даунов на срач тв! Уже давно не смотрю этот недо канал из за таких персонажей.
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Hektor 84
1647640114
Это только начало. Скоро многие последуют решению Спартака.
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Иван Петров 1986
1647688047
Это же ведь скажется на доходах журналюг с канала, поэтому он так и вякает.
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