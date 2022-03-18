Комментатор Журавель: «Спартак» ограничил сотрудничество с «Матч ТВ»? Сильный ход!»

Тимур Журавель, комментатор «Матч ТВ», отреагировал на новость об ограничении «Спартаком» сотрудничества с каналом. Журналист в ироническом стиле дал понять, что москвичи ошиблись.

«Чемпионат России по футболу вступил в новую фазу жизни – падение качества и зрительского интереса, урезание расходов и неопределeнность по поводу будущего.

Вдобавок клубы лишаются привычных коммуникаций с аудиторией – не стало инстаграма, ютуб на очереди.

Есть мнение, что это период новых возможностей. примем этот тезис и прикинем, что стоит делать клубам в этой новой реальности.

Полагаю, клубам сейчас было бы логичным вступить со СМИ в более тесную работу, придумать новые ходы по взаимодействиям, обсудить с телевещателем дополнительные фишки по освещению матчей. это бы помогло всем – и клубам и СМИ и имиджу чемпионата.

Не, стоп, извините за этот бред. у Спартака и так всe прекрасно. поэтому в линейке возможных решений он выбирает бойкот окружающей реальности. ничего не скажешь, сильный ход!» – написал Журавель.

«Матч ТВ» входит в «Газпром Медиа Холдинг».

«Спартак» идет на 9-м месте в РПЛ.

Журавель работает на «Матч ТВ» со дня основания (2015 год).

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