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Комментатор Журавель: «Спартак» ограничил сотрудничество с «Матч ТВ»? Сильный ход!»

Тимур Журавель, комментатор «Матч ТВ», отреагировал на новость об ограничении «Спартаком» сотрудничества с каналом. Журналист в ироническом стиле дал понять, что москвичи ошиблись.

«Чемпионат России по футболу вступил в новую фазу жизни – падение качества и зрительского интереса, урезание расходов и неопределeнность по поводу будущего.

Вдобавок клубы лишаются привычных коммуникаций с аудиторией – не стало инстаграма, ютуб на очереди.

Есть мнение, что это период новых возможностей. примем этот тезис и прикинем, что стоит делать клубам в этой новой реальности.

Полагаю, клубам сейчас было бы логичным вступить со СМИ в более тесную работу, придумать новые ходы по взаимодействиям, обсудить с телевещателем дополнительные фишки по освещению матчей. это бы помогло всем – и клубам и СМИ и имиджу чемпионата.

Не, стоп, извините за этот бред. у Спартака и так всe прекрасно. поэтому в линейке возможных решений он выбирает бойкот окружающей реальности. ничего не скажешь, сильный ход!» – написал Журавель.

  • «Матч ТВ» входит в «Газпром Медиа Холдинг».
  • «Спартак» идет на 9-м месте в РПЛ.
  • Журавель работает на «Матч ТВ» со дня основания (2015 год).

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Источник: телеграм-канал Тимура Журавеля

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18.03.2022 22:48
Комментарии8
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    Рейтинг: +15267

    Hektor 84 2 минуты назад

    Это только начало. Скоро многие последуют решению Спартака.

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    Рейтинг: +15267

    Hektor 84 3 минуты назад

    Когда уже этому журавлю клюв залепят? По меньше бы таких даунов на срач тв! Уже давно не смотрю этот недо канал из за таких персонажей.

    0
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    Рейтинг: +29

    шахта Заполярная 4 минуты назад

    А где он на Матч тв увидел журналистов, там только обслуживающий персонал одного модного клуба. Уважающие себя журналисты покинули сие учреждение.

    1
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    Рейтинг: +407

    ssspartak 45 минут назад

    Конечно сильный ход. Ограничил Спартак, а теперь вы на своем МатчТВ еще больше будете говорить про Спартак))

    2
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    Рейтинг: +833

    Roma56 1 час назад

    "...дополнительные фишки по освещению матчей..." от человека со сратч тв это звучит как угроза

    1
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    Рейтинг: +14724

    Cleaner 1 час назад

    Сильный ход? По мне так это еще один повод поржать над руководством клуба...)

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    Рейтинг: +16063

    Persona_non_Grata > Cleaner 1 час назад

    Я уже писал и не раз - тебе и повод не нужен .

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    Рейтинг: +785

    inzek 1 час назад

    да все знают что газпром медиа гнилая тема. все команды кроме зинита должны байкотировать эту шляпу

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