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Губерниев: «А вот на меня «Спартак» никогда не обижался! Ибо я честный и справедливый футбольный обозреватель!»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев отреагировал на новость об ограничении «Спартаком» сотрудничества с каналом. По мнению журналиста, с ним такое решение москвичей не связано.

«А вот на меня футболисты, тренеры и руководство «Спартака» никогда не обижались! Ибо я честный, справедливый и профессиональный футбольный обозреватель!» – написал Губерниев.

  • «Матч ТВ» входит в «Газпром Медиа Холдинг».
  • «Спартак» идет на 9-м месте в РПЛ.
  • Губерниев время от времени обозревает футбол в эфире «Матч ТВ».

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Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева

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Сегодня, 22:36
Комментарии1
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    Рейтинг: +8941

    САДЫЧОК 9 минут назад

    Это не обозреватель- а штопанный г@ндон !

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