Губерниев: «А вот на меня «Спартак» никогда не обижался! Ибо я честный и справедливый футбольный обозреватель!»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев отреагировал на новость об ограничении «Спартаком» сотрудничества с каналом. По мнению журналиста, с ним такое решение москвичей не связано.

«А вот на меня футболисты, тренеры и руководство «Спартака» никогда не обижались! Ибо я честный, справедливый и профессиональный футбольный обозреватель!» – написал Губерниев.

«Матч ТВ» входит в «Газпром Медиа Холдинг».

«Спартак» идет на 9-м месте в РПЛ.

Губерниев время от времени обозревает футбол в эфире «Матч ТВ».

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