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  • Губерниев: «А вот на меня «Спартак» никогда не обижался! Ибо я честный и справедливый футбольный обозреватель!»

Губерниев: «А вот на меня «Спартак» никогда не обижался! Ибо я честный и справедливый футбольный обозреватель!»

18 марта 2022, 22:36
25

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев отреагировал на новость об ограничении «Спартаком» сотрудничества с каналом. По мнению журналиста, с ним такое решение москвичей не связано.

«А вот на меня футболисты, тренеры и руководство «Спартака» никогда не обижались! Ибо я честный, справедливый и профессиональный футбольный обозреватель!» – написал Губерниев.

  • «Матч ТВ» входит в «Газпром Медиа Холдинг».
  • «Спартак» идет на 9-м месте в РПЛ.
  • Губерниев время от времени обозревает футбол в эфире «Матч ТВ».

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Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (25)
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САДЫЧОК
1647632440
Это не обозреватель- а штопанный г@ндон !
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Аккерманн
1647634416
Губошлеп и футбол- это,слов нет!!!
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mutabor0992
1647635367
Ты честный ОчкО лиз !!!
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SanInstructor
1647635899
говноед ты редкостный ...
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Plyash
1647637220
Всё так,но интересно было бы послушать комментарий какого-либо матча Губерниевым..Обратите внимание,все его репортажи в других дисциплинах он ведёт без всяких там пауз,остановок,запинок не на секунду,без э...,а...,о...,м... Это тоже искусство,и не малое,вести репортаж и всё время быть в теме.
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Hektor 84
1647640528
На больных разве обижаются?
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Vitaga
1647640810
на это есть хорошая русская поговорка- на дураков - не обижаются!
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Беспонтий
1647662753
губер всегда был с юмором а пипл прохавал крику то крику
Ответить
rash1959
1647668561
Был бы он глухонемым, возможно стал бы человеком, а так - говорящее говно.
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vladimir-7
1647670031
Губер, визгу от тебя очень много, да и глаза у тебя поросячие.
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