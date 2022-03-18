Матч «Эвертон» – «Ньюкасл» был прерван на шесть минут из-за фаната, привязавшего себя к штанге

Болельщик привязал себя к штанге во время матча АПЛ между «Эвертоном» и «Ньюкаслом» (1:0)

Фанат выбежал на поле на 57-й минуте в футболке с надписью Just Stop Oil («Хватит нефти» – прим. «Бомбардира») и приковал себя к штанге пластиковым хомутом за шею.

Стюардам потребовалось около шести минут, чтобы освободить активиста. После этого судья продолжил встречу.

Группа Just Stop Oil выступает против разработки новых нефтяных месторождений в Северном море.

«Ньюкасл» принадлежит государственному инвестиционному фонду Саудовской Аравии.

Фото: The Mirror

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