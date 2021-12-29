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«Буде-Глимт» Хайкина – первая в 21-м веке норвежская команда, дошедшая до 1/4 финала еврокубка

В ответном матче 1/8 финала Лиги конференций «Буде-Глимт» на выезде сыграл вничью с «АЗ Алкмааром» со счетом 2:2.

По сумме двух встреч команда, в составе которой выступает российский вратарь Никита Хайкин, прошла в следующую стадию турнира.

«Буде-Глимт» стал первым в 21-м веке клубом из Норвегии, дошедшим до четвертьфинала еврокубка.

В последний раз такое случалось в сезоне-1998/99, когда «Волеренга» пробилась в 1/4 финала Кубка обладателей кубков.

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Источник: Gracenote Live

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