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  • Анелька – о Месси и Роналду: «Вот что происходит с теми, кто остается в футболе слишком долго»

Анелька – о Месси и Роналду: «Вот что происходит с теми, кто остается в футболе слишком долго»

17 марта 2022, 16:45
7

Бывший нападающий «Челси» и сборной Франции Николя Анелька высказался о спаде в игре Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

«Не думаю, что появятся игроки, которые будут так же долго доминировать в мировом футболе. Они были лучше других 15 лет, поэтому логично, что они сбавляют.

Вот что происходит с игроками, которые остаются в футболе слишком долго. Им нужно было быть умнее и сказать себе: «Возможно, стоит выбрать вызов попроще».

Нужно принимать правильные решения, чтобы заканчивать на пике. Есть игроки, которые без колебаний говорят «стоп» в 32-34 года, чтобы закончить на пике и не подвергаться критике. Я закончил в 36 лет, но в 32 уехал в Китай», – сказал Анелька.

  • Месси 34 года.
  • Роналду в феврале исполнилось 37.

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Источник: RMC Sport
Англия. Премьер-лига Месси Лионель Анелька Николя Роналду Криштиану
Комментарии (7)
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OlegMilleniumDaveBoiko198
1647530702
Ибрагимович в студию!!!
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Fusballer
1647532230
Зато есть Рукаку!
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Lilipyt
1647547590
Месси и Рон жаждят заполучить заветный приз под названием ЧМ. Так бы ушли давно в отпуск.
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Fin035
1647773622
Да нормально они играют, тем более для своего возраста. Просто нет того самого тренера, который поставил бы тактически грамотно игру с такими игроками. Уверен, что Юрген Клопп с такой задачей справился бы на раз, два!
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