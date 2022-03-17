Анелька – о Месси и Роналду: «Вот что происходит с теми, кто остается в футболе слишком долго»

Бывший нападающий «Челси» и сборной Франции Николя Анелька высказался о спаде в игре Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

«Не думаю, что появятся игроки, которые будут так же долго доминировать в мировом футболе. Они были лучше других 15 лет, поэтому логично, что они сбавляют.

Вот что происходит с игроками, которые остаются в футболе слишком долго. Им нужно было быть умнее и сказать себе: «Возможно, стоит выбрать вызов попроще».

Нужно принимать правильные решения, чтобы заканчивать на пике. Есть игроки, которые без колебаний говорят «стоп» в 32-34 года, чтобы закончить на пике и не подвергаться критике. Я закончил в 36 лет, но в 32 уехал в Китай», – сказал Анелька.

Месси 34 года.

Роналду в феврале исполнилось 37.

Зарегистрируйся и получи 1000 рублей на бесплатную ставку