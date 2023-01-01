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Анелька – о Месси и Роналду: «Вот что происходит с теми, кто остается в футболе слишком долго»

Бывший нападающий «Челси» и сборной Франции Николя Анелька высказался о спаде в игре Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

«Не думаю, что появятся игроки, которые будут так же долго доминировать в мировом футболе. Они были лучше других 15 лет, поэтому логично, что они сбавляют.

Вот что происходит с игроками, которые остаются в футболе слишком долго. Им нужно было быть умнее и сказать себе: «Возможно, стоит выбрать вызов попроще».

Нужно принимать правильные решения, чтобы заканчивать на пике. Есть игроки, которые без колебаний говорят «стоп» в 32-34 года, чтобы закончить на пике и не подвергаться критике. Я закончил в 36 лет, но в 32 уехал в Китай», – сказал Анелька.

  • Месси 34 года.
  • Роналду в феврале исполнилось 37.

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Источник: RMC Sport

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Комментарии6
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    Рейтинг: +12867

    Fusballer 16 минут назад

    Зато есть Рукаку!

    0
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    Рейтинг: +109

    OlegMilleniumDaveBoiko198 41 минуту назад

    Ибрагимович в студию!!!

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    Рейтинг: +387

    3meeeD > OlegMilleniumDaveBoiko198 11 минут назад

    Да ибра хрустальным стал.уже не о чем

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    Рейтинг: +1227

    стоп кран 1 час назад

    А шо не так с Роналдо ? На данный момент он в свои 37 лет забил в АПЛ 12 голов в 24 матчах..Наравне с Мане (26 матчей) ,которому 30 лет и Кейном (27 матчей) которому 29 лет....Анелька, завидуй молча.)))

    4
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    Рейтинг: +23849

    bset 2 часа назад

    Роналду в свои 37 делает хет-трик против Тоттенхэма. А ты в свои 36 уже был никакой. Не сравнивай себя, звезда

    4
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    Рейтинг: +663

    pele1981 > bset 58 минут назад

    Какие 36, он уже в 32 был никакой! Только и умел, что в команде гадить!

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