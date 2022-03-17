«Локомотив» опроверг переговоры с Галактионовым

В «Локомотиве» прокомментировал информацию о переговорах с главным тренером молодежной сборной России Михаилом Галактионовым.

Ранее «Матч ТВ» сообщал, что клуб рассматривает проект омоложения команды до возраста U-23 с назначением Галактионова на пост главного тренера.

«Данная информация не соответствуют действительности. Клуб не ведeт переговоров с Михаилом Галактионовым», — сообщили в пресс-службе «Локомотива».

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