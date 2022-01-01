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Зарема: «Готовы подарить арбитру и всей бригаде VAR очки, чтобы не допускали беспредела»

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о судействе в матче 21-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:2).

«Готовы подарить арбитру и всей бригаде VAR очки, чтобы в следующий раз работали только в них и не допускали такого беспредела.

Очень хотелось узнать мнение экспертов об игре плечом Кофрие и получить расшифровку момента с рукой игрой «Краснодара» до руки Николсона. Но положение не дает разбирать такие эпизоды.

Значит, судейский беспредел будет продолжаться? Давайте менять положение! Игрокам и болельщикам надо разъяснять все моменты и растолковывать все правила!» – Сказала Салихова.

  • Сегодня ЭСК рассмотрела работу арбитра Евгения Кукуляка на матче «Спартак»«Краснодар».
  • Комиссия постановила, что Кукуляк ошибочно назначил пенальти в ворота «Спартака».
  • Столичный клуб занимает 9-е место в РПЛ.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии11
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    Рейтинг: +14635

    Cleaner 34 минуты назад

    Кто бы Зареме КЛЯП подарил, чтобы потише стало.

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    Рейтинг: +778

    alefreddy 39 минут назад

    очки из турнирной таблицы

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    Рейтинг: +13400

    Barmaleushka 1 час назад

    У бабы истерика .

    0
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    Рейтинг: +21716

    JTherry 1 час назад

    "Готовы подарить арбитру и всей бригаде VAR очки..."
    ...чтобы не было беспредела Хухуляку надо пи*дюлей подарить первосортных, так чтобы год провел в аптеках Столички...

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    Рейтинг: +647

    pele1981 1 час назад

    Зарема, Зарема - когда же ты уже заткнешь свой траханный рот?)))

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    Рейтинг: +4381

    ЮНик 1 час назад

    В гробу наверно переворачиваются братья Старостины и другие выдающиеся спартаковцы. "Зарема высказалась".... Кто она такая, эта ЗАРЕМА, прости Господи??? Настоящий "Спартак" давно уже мёртв.Только ромбик остался от него. Всё равно, что на лапти налеплена эмблема "Адидас", а на "Оку" - "Феррари".

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    Рейтинг: +280

    TANNER 1 час назад

    У тети недотрах)

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    Рейтинг: +18912

    derrik2000 > TANNER 1 час назад

    Для чего и был в срочном порядке в Спартак призван горячий итальянский мужчинка по фамилии Ваноли.

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    Рейтинг: +18912

    derrik2000 1 час назад

    Когда уже этой башкирской "простиХосподи" Федун билет купит на самолёт куда-нибудь в Гвинею-Бисау.
    Невозвратный.
    Надоела уже своим "оригинальным мЫшлением"!
    Хотя кое-кто и здесь на сайте балдеет от её "ума, аналитических способностей и проницательности".
    )))))))))))))))))))))

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    Рейтинг: +133

    Sylpheed > derrik2000 1 час назад

    Мог бы быть и поучтивее. Она вам , как-никак новую эмблему подарила :D

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    Рейтинг: +18912

    derrik2000 > Sylpheed 1 час назад

    Вот пусть вместе с этой эмблемой под песню Шнура "Ехай на*уй" и валит из Спартака вместе с киевским евреем.

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