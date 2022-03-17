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  • Зарема: «Готовы подарить арбитру и всей бригаде VAR очки, чтобы не допускали беспредела»

Зарема: «Готовы подарить арбитру и всей бригаде VAR очки, чтобы не допускали беспредела»

17 марта 2022, 13:19
16

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о судействе в матче 21-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:2).

«Готовы подарить арбитру и всей бригаде VAR очки, чтобы в следующий раз работали только в них и не допускали такого беспредела.

Очень хотелось узнать мнение экспертов об игре плечом Кофрие и получить расшифровку момента с рукой игрой «Краснодара» до руки Николсона. Но положение не дает разбирать такие эпизоды.

Значит, судейский беспредел будет продолжаться? Давайте менять положение! Игрокам и болельщикам надо разъяснять все моменты и растолковывать все правила!» – Сказала Салихова.

  • Сегодня ЭСК рассмотрела работу арбитра Евгения Кукуляка на матче «Спартак»«Краснодар».
  • Комиссия постановила, что Кукуляк ошибочно назначил пенальти в ворота «Спартака».
  • Столичный клуб занимает 9-е место в РПЛ.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (16)
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derrik2000
1647513151
Когда уже этой башкирской "простиХосподи" Федун билет купит на самолёт куда-нибудь в Гвинею-Бисау. Невозвратный. Надоела уже своим "оригинальным мЫшлением"! Хотя кое-кто и здесь на сайте балдеет от её "ума, аналитических способностей и проницательности". )))))))))))))))))))))
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TANNER
1647514154
У тети недотрах)
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ЮНик
1647514277
В гробу наверно переворачиваются братья Старостины и другие выдающиеся спартаковцы. "Зарема высказалась".... Кто она такая, эта ЗАРЕМА, прости Господи??? Настоящий "Спартак" давно уже мёртв.Только ромбик остался от него. Всё равно, что на лапти налеплена эмблема "Адидас", а на "Оку" - "Феррари".
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pele1981
1647514455
Зарема, Зарема - когда же ты уже заткнешь свой траханный рот?)))
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JTherry
1647514630
"Готовы подарить арбитру и всей бригаде VAR очки..." ...чтобы не было беспредела Хухуляку надо пи*дюлей подарить первосортных, так чтобы год провел в аптеках Столички...
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alefreddy
1647517519
очки из турнирной таблицы
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paracetamol
1647526398
А чё, Зарема с Федунчиком еще не слиняли из Рашки вслед за хозяином?
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Форвард 79
1647529128
Готовы подарить арбитру и всей бригаде VAR очки Подарок судьям?! На взятку похоже)))
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Vitaga
1647530122
наверное стоит подарить Зареме игру футбольный симулятор- пусть там играется и постоянно делает Спартак - чемпионом. а настоящий клуб - оставит в покое
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Кузьмич на трибуне
1647545369
Что то не помню , что бы в прежние годы в печати имели возможность критиковать работу судейства жены Лобановского, Бескова, Симоняна, Ахалкаци. А тут без году неделя, как футбол смотреть стала, а уже эксперт со своими рекомендациями. Вот бы в Германии или в Англии она такое выдала! Вообще то подарок судейской бригаде -это на взятку похоже.
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