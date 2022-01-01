Зарема: «Готовы подарить арбитру и всей бригаде VAR очки, чтобы не допускали беспредела»

Кто бы Зареме КЛЯП подарил, чтобы потише стало.
Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о судействе в матче 21-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:2).
«Готовы подарить арбитру и всей бригаде VAR очки, чтобы в следующий раз работали только в них и не допускали такого беспредела.
Очень хотелось узнать мнение экспертов об игре плечом Кофрие и получить расшифровку момента с рукой игрой «Краснодара» до руки Николсона. Но положение не дает разбирать такие эпизоды.
Значит, судейский беспредел будет продолжаться? Давайте менять положение! Игрокам и болельщикам надо разъяснять все моменты и растолковывать все правила!» – Сказала Салихова.
- Сегодня ЭСК рассмотрела работу арбитра Евгения Кукуляка на матче «Спартак» – «Краснодар».
- Комиссия постановила, что Кукуляк ошибочно назначил пенальти в ворота «Спартака».
- Столичный клуб занимает 9-е место в РПЛ.
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