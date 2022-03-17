Зарема: «Готовы подарить арбитру и всей бригаде VAR очки, чтобы не допускали беспредела»

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о судействе в матче 21-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:2).

«Готовы подарить арбитру и всей бригаде VAR очки, чтобы в следующий раз работали только в них и не допускали такого беспредела.

Очень хотелось узнать мнение экспертов об игре плечом Кофрие и получить расшифровку момента с рукой игрой «Краснодара» до руки Николсона. Но положение не дает разбирать такие эпизоды.

Значит, судейский беспредел будет продолжаться? Давайте менять положение! Игрокам и болельщикам надо разъяснять все моменты и растолковывать все правила!» – Сказала Салихова.

Сегодня ЭСК рассмотрела работу арбитра Евгения Кукуляка на матче «Спартак» – «Краснодар».

Комиссия постановила, что Кукуляк ошибочно назначил пенальти в ворота «Спартака».

Столичный клуб занимает 9-е место в РПЛ.

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