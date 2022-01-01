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Сорокин – об отъезде легионеров из «Краснодара»: «Попрощались. И на этом всe закончилось»

Защитник «Краснодара» Егор Сорокин ответил на вопросы об уходе из команды всех иностранцев.

– Насколько команда уже привыкла играть в новом составе после отъезда легионеров?

– Постепенно привыкаем. Всe постепенно. Есть над чем работать. Плюс новый тренерский штаб. За две тренировки сложно что-то кардинально поменять, но мы работаем в нужном направлении, и это дает свои плоды и результат – вторую игру побеждаем.

– Отток иностранцев вы как восприняли? Легче место в составе будет завоевывать или, наоборот, обидно лишаться такой конкуренции?

– Нейтрально отнесся к ситуации. У каждого свое мнение, своя позиция. Оставаться или уезжать – личный выбор каждого.

Как я себя чувствую? Я себя чувствую прекрасно в «Краснодаре». И я уже говорил, что я был готов доказывать свое право на место в составе, даже с иностранцами.

– Иностранцы – игроки и тренеры – как-то попрощались с командой?

– Да, попрощались. И на этом всe закончилось (улыбается).

  • «Краснодар» идет на 5-м месте в таблице РПЛ.
  • Ближайший матч – против «Уфы» (20 марта).

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Источник: «Известия»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +1432

    Форвард 79 1 минуту назад

    Да, попрощались. И на этом всe закончилось (улыбается).
    А что ещё должно было быть?
    Поляну должны были выкатить?))
    Так они же леги, у них нет нашего менталитета))

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