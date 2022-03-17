Клопп: «Собью с ног того, кто скажет, что Трент не умеет обороняться»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп похвалил правого защитника Трента Александера-Арнольда за его игру во вчерашнем матче с «Арсеналом».
«Он исключительно хорошо справился с Габриэлем Мартинелли. Собью с ног того, кто скажет, что Трент не умеет обороняться. Не знаю, что парень должен еще сделать», – сказал Клопп.
- «Ливерпуль» победил «Арсенал» со счетом 2:0.
- Команда Клоппа сократила отставание от лидирующего «Манчестер Сити» до 1 очка.
- В этом сезоне Трент забил 2 гола и сделал 17 ассистов в 35 матчах.
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Источник: BBC