Клопп: «Собью с ног того, кто скажет, что Трент не умеет обороняться»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп похвалил правого защитника Трента Александера-Арнольда за его игру во вчерашнем матче с «Арсеналом».

«Он исключительно хорошо справился с Габриэлем Мартинелли. Собью с ног того, кто скажет, что Трент не умеет обороняться. Не знаю, что парень должен еще сделать», – сказал Клопп.

«Ливерпуль» победил «Арсенал» со счетом 2:0.

Команда Клоппа сократила отставание от лидирующего «Манчестер Сити» до 1 очка.

В этом сезоне Трент забил 2 гола и сделал 17 ассистов в 35 матчах.

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