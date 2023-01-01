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Клопп: «Собью с ног того, кто скажет, что Трент не умеет обороняться»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп похвалил правого защитника Трента Александера-Арнольда за его игру во вчерашнем матче с «Арсеналом».

«Он исключительно хорошо справился с Габриэлем Мартинелли. Собью с ног того, кто скажет, что Трент не умеет обороняться. Не знаю, что парень должен еще сделать», – сказал Клопп.

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Источник: BBC

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Комментарии1
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    Рейтинг: +16257

    Garrincha58 16 минут назад

    скорей укусит чем собьёт

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