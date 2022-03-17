Лига чемпионов. «Челси» уступал в счете, но победил на выезде «Лилль» и вышел в четвертьфинал

«Челси» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Лилля» добился волевой победы. Решающий гол у защитника Сесара Аспиликуэты.
У «Лилля» единственный мяч забил нападающий Бурак Йилмаз.
Лондонцы победили соперника в обоих матчах и проходят в четвертьфинал. «Челси» – действующий победитель турнира.
«Челси» не проигрывает в основное время 13 матчей подряд.
Лондонцы провели против «Лилля» четыре матча и во всех победили.
Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч
Лилль (Франция) – Челси (Англия) – 1:2 (1:1)
Голы: 1:0 – Йилмаз, 38 (с пенальти); 1:1 – Пулишич, 45+3; 1:2 – Аспиликуэта, 71.
Первый матч: 0:2.
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Источник: Бомбардир.ру