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Лига чемпионов. «Челси» уступал в счете, но победил на выезде «Лилль» и вышел в четвертьфинал

«Челси» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Лилля» добился волевой победы. Решающий гол у защитника Сесара Аспиликуэты.

У «Лилля» единственный мяч забил нападающий Бурак Йилмаз.

Лондонцы победили соперника в обоих матчах и проходят в четвертьфинал. «Челси» – действующий победитель турнира.

«Челси» не проигрывает в основное время 13 матчей подряд.

Лондонцы провели против «Лилля» четыре матча и во всех победили.

Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

Лилль (Франция) – Челси (Англия) – 1:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Йилмаз, 38 (с пенальти); 1:1 – Пулишич, 45+3; 1:2 – Аспиликуэта, 71.

Первый матч: 0:2.

Календарь Лиги чемпионов

Результаты Лиги чемпионов

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Источник: Бомбардир.ру

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