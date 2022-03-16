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Терюшков: «Хотелось бы, чтобы от Абрамовича что-то доставалось и российским детям и клубам»

Председатель наблюдательного совета «Химок», депутат Государственной думы РФ Роман Терюшков оценил время правления Романа Абрамовича в «Челси». Депутат хочет возвращения бизнесмена в Россию.

«Абрамович очень много сделал для развития английского футбола, детско-юношеского спорта в Англии, но все-таки хотелось бы, чтобы и российским детям что-то доставалось. Чтобы и наши клубы, и наши детско-юношеские школы получали какую-то поддержку от человека, который живет футболом и радеет за него.

Мы помним, на каком месте был «Челси», когда Абрамович приходил в клуб. У него были долги, не было особой выразительной игры. Абрамович создал бренд, о котором узнал весь мир.

Нам хотелось бы, чтобы Роман Аркадьевич вернулся в Россию и занялся здесь развитием, выстраиванием суперклуба, может быть, с поднятием наших доморощенных футболистов. Об этом стоит подумать», – сказал Терюшков.

  • Владелец «Челси» Роман Абрамович попал под санкции Великобритании. Его активы заморожены.
  • Он купил клуб в 2003 году.
  • При Абрамовиче «Челси» взял 21 трофей. Ни один английский клуб за эти 19 лет не выиграл больше.

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Источник: ютуб-канал «Матч ТВ»

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16.03.2022 23:55
Комментарии3
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    Рейтинг: +11833

    playsh 2 часа назад

    Хотелось бы,что бы от Терюшкова,да и других слуг народа,что-то доставалось
    "российским детям и клубам."

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    Рейтинг: +14787

    житель СПб 2 часа назад

    Да наплевать ему на нашу страну! Разве это непонятно!? Именно о таких сегодня говорил Президент! Для них фуагра важнее земли родной...

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    Рейтинг: +180

    Stavr007 > житель СПб 1 час назад

    а кому собсна не наплевать из списка форбс ?

    0
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