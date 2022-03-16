Терюшков: «Хотелось бы, чтобы от Абрамовича что-то доставалось и российским детям и клубам»

Председатель наблюдательного совета «Химок», депутат Государственной думы РФ Роман Терюшков оценил время правления Романа Абрамовича в «Челси». Депутат хочет возвращения бизнесмена в Россию.

«Абрамович очень много сделал для развития английского футбола, детско-юношеского спорта в Англии, но все-таки хотелось бы, чтобы и российским детям что-то доставалось. Чтобы и наши клубы, и наши детско-юношеские школы получали какую-то поддержку от человека, который живет футболом и радеет за него.

Мы помним, на каком месте был «Челси», когда Абрамович приходил в клуб. У него были долги, не было особой выразительной игры. Абрамович создал бренд, о котором узнал весь мир.

Нам хотелось бы, чтобы Роман Аркадьевич вернулся в Россию и занялся здесь развитием, выстраиванием суперклуба, может быть, с поднятием наших доморощенных футболистов. Об этом стоит подумать», – сказал Терюшков.

Владелец «Челси» Роман Абрамович попал под санкции Великобритании. Его активы заморожены.

Он купил клуб в 2003 году.

При Абрамовиче «Челси» взял 21 трофей. Ни один английский клуб за эти 19 лет не выиграл больше.

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