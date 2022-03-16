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  • Терюшков: «Хотелось бы, чтобы от Абрамовича что-то доставалось и российским детям и клубам»

Терюшков: «Хотелось бы, чтобы от Абрамовича что-то доставалось и российским детям и клубам»

16 марта 2022, 23:55
14

Председатель наблюдательного совета «Химок», депутат Государственной думы РФ Роман Терюшков оценил время правления Романа Абрамовича в «Челси». Депутат хочет возвращения бизнесмена в Россию.

«Абрамович очень много сделал для развития английского футбола, детско-юношеского спорта в Англии, но все-таки хотелось бы, чтобы и российским детям что-то доставалось. Чтобы и наши клубы, и наши детско-юношеские школы получали какую-то поддержку от человека, который живет футболом и радеет за него.

Мы помним, на каком месте был «Челси», когда Абрамович приходил в клуб. У него были долги, не было особой выразительной игры. Абрамович создал бренд, о котором узнал весь мир.

Нам хотелось бы, чтобы Роман Аркадьевич вернулся в Россию и занялся здесь развитием, выстраиванием суперклуба, может быть, с поднятием наших доморощенных футболистов. Об этом стоит подумать», – сказал Терюшков.

  • Владелец «Челси» Роман Абрамович попал под санкции Великобритании. Его активы заморожены.
  • Он купил клуб в 2003 году.
  • При Абрамовиче «Челси» взял 21 трофей. Ни один английский клуб за эти 19 лет не выиграл больше.

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Источник: ютуб-канал «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Челси Химки Абрамович Роман
Комментарии (14)
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житель СПб
1647465088
Да наплевать ему на нашу страну! Разве это непонятно!? Именно о таких сегодня говорил Президент! Для них фуагра важнее земли родной...
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Plyash
1647465290
Хотелось бы,что бы от Терюшкова,да и других слуг народа,что-то доставалось "российским детям и клубам."
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САДЫЧОК
1647492300
Твоя задача Терюшков , чтобы Химки и им подобные клубы НЕ напрягали госбюджет ! А , то приплёл тут Абрамовича , детей...
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O-kolesov
1647494791
Из наблюдений: как только запахнет баблом, так депутаты гд сразу вспоминают о детях. Только г-н Терюшков не уточил о каких детях идет речь, о детях-мажорах или о детях- сиротах.
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paracetamol
1647499027
Его активы заморожены. Так что мало чего можно ждать!
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Artemka444
1647499693
Так поднимай Химки!!! В чем проблема????
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Vitaga
1647503241
очень хотелось бы чтобы от деятельности депутатов государственной Думы что то доставалось детям и пенсионерам.
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Garrincha58
1647503888
а что ты сам депутат сделал полезного для свой страны???? я уверен ничего!!!!
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Форвард 79
1647510275
Абрамович не дурак и прекрасно понимает, что при финансировании нашего футбола развитию реально достались бы только крохи
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Hektor 84
1647520143
Хотелось бы чтоб от еврея что то досталось той стране, которую он обворовал, чтоб потом играть в свои дорогие игрушки. Но ничего не достанется и ни какой клуб из России он не купит, бабло заморожено. И эти бредни про клуб скорее выдумка журналюг. А ты Терюшков развивай молодежь в Химках и давай им дорогу в основу. А то только ноешь как рпл заполонили второсортные леги. Но в твоих Химках кроме хламовых легов и тех кому за 30 ни кого и не вижу.
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