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Кессье ради «Барселоны» отклонил более выгодные предложения из АПЛ (Фабрицио Романо)

Полузащитник «Милана» Франк Кессье продолжит карьеру в «Барселоне».

25-летний футболист перейдет в каталонский клуб летом в качестве свободного агента.

По информации журналист Фабрицио Романо, ради перехода в «Барсу» Кессье отклонил несколько предложений из АПЛ с более высокой зарплатой. Ключевую роль в переходе полузащитника сыграл Хави.

  • В этом сезоне 25-летний Кессье забил 6 голов и сделал 1 ассист в 29 матчах.
  • Рыночная стоимость ивуарийца – 48 миллионов евро.
  • Его контракт с «Миланом» рассчитан до 30 июня.

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Источник: твиттер Фабрицио Романо

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Комментарии3
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    Рейтинг: +60148

    portero 49 минут назад

    Очень черный Кот...

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    Рейтинг: +330

    Lipatoff 1 час назад

    Неплохой игрок, но вместо кого он будет играть?

    0
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    ...
    Рейтинг: +900

    mama1991 > Lipatoff 12 минут назад

    На бане будет сидеть

    0
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