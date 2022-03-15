Кессье ради «Барселоны» отклонил более выгодные предложения из АПЛ (Фабрицио Романо)

Полузащитник «Милана» Франк Кессье продолжит карьеру в «Барселоне».

25-летний футболист перейдет в каталонский клуб летом в качестве свободного агента.

По информации журналист Фабрицио Романо, ради перехода в «Барсу» Кессье отклонил несколько предложений из АПЛ с более высокой зарплатой. Ключевую роль в переходе полузащитника сыграл Хави.

В этом сезоне 25-летний Кессье забил 6 голов и сделал 1 ассист в 29 матчах.

Рыночная стоимость ивуарийца – 48 миллионов евро.

Его контракт с «Миланом» рассчитан до 30 июня.

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