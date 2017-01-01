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«ПСЖ» предложил Неймара «Барселоне» (Foot Mercato)

Нападающий «ПСЖ» Неймар может вернуться в «Барселону».

По информации Foot Mercato, парижский клуб предложил каталонцам подписать 30-летнего бразильца. Неймар больше не считается неприкасаемым – «ПСЖ» уже несколько месяцев ищет ему новую команду.

Помимо «Барселоны» парижане предлагали игрока и другим европейским командам. Пока неизвестно, как к потенциальному трансферу относится сам игрок и каталонский клуб.

  • Неймар перешел в «ПСЖ» с 2017 году из «Барселоны».
  • В отличие от Барселоны, в Париже он еврокубки не выигрывал.
  • В этом сезоне Неймар провел 20 матчей, забил 5 голов и отдал 5 ассистов.

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Источник: Foot Mercato

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Комментарии2
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    Рейтинг: +747

    Дубина 16 минут назад

    Кому это ДНИЩЕ нужно?

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    Рейтинг: +11524

    DeStar > Дубина 1 минуту назад

    ну лямов за 50 можно толкнуть в эвертон или ньюкасл)
    он то игрок не плохой, но играет только 40% игр в сезоне)

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