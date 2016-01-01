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Ткаченко: «Надо сохранять интерес к футболу, давать людям возможность отвлекаться»

Футбольный агент Герман Ткаченко высказался против расширения РПЛ и моратория на вылет в ФНЛ в этом сезоне. Он предрек ухудшение ситуации.

«Я соглашусь с госпожой Заремой Салиховой — неправильно масштабировать падающий тренд, и расширять сейчас то, что не поддаeтся ни прогнозу, ни внятной стратегии. Пока совершенно непонятно, в какую точку все придeт.

Очевидно и то, что сегодняшняя ситуация неконечна, она будет ещe ухудшаться. Сегодня нужно сделать всe, чтобы закончить этот чемпионат без потрясений, с минимальными издержками.

Более того, РПЛ сейчас куда важнее работать с вещателем над медийной частью чемпионата, давать больше промо, больше контента, надо пытаться сохранять интерес к футболу, давать людям возможность отвлекаться. Реформами заниматься надо тогда, когда станет хотя бы немного больше определeнности, а это произойдeт не раньше лета.

И ещe я твeрдо убеждeн, что нельзя отменять переходные матчи. Это не только дополнительная возможность сохранения интереса к футболу засчет большего количества игр, не только дополнительный контент для вещателя и рекламный инвентарь для лиг. Но и подтверждение, того, что клубы ФНЛ являются неотъемлемой частью общей футбольной семьи, особенно в это непростое время», – сказал Ткаченко.

  • Ткаченко, в частности, представляет интересы Федора Смолова.
  • ФИФА и УЕФА отстранили российский футбол от международных турниров.
  • Легионеры постепенно покидают РПЛ.

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Источник: «Чемпионат»

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Сегодня, 16:11
Комментарии1
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    Рейтинг: +9838

    Alekxei Z. 2 часа назад

    Многим не нравится , но именно Зарима Салихова предлагает очень толковые вещи. Наверно потому , что менее зависима от чиновников и государства. Остальные клубы ( бюджетные и госкорпораций ) языки в жопу и смотрят вожделенными глазами на Кремль.

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