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Гурцкая: «Мотивация легионеров РПЛ? Бабки»

Футбольный агент Тимур Гурцкая выразил мнение, что держит легионеров в РПЛ. Часть из них уже покинула лигу.

«Мотивация для легионеров РПЛ? Ну бабки. Это не мотивация?

Юсуф Язиджи перешел из «Лилля», который играл в Лиге чемпионов. Потратит деньги, заработанные в России, у себя в Турции», – сказал Гурцкая.

  • ФИФА и УЕФА отстранили российский футбол от международных турниров.
  • Финал Лиги чемпионов перенесен из Санкт-Петербурга в Париж.
  • Гурцкая работает агентом более 20 лет.

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Источник: ютуб-канал «Вышли!»

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