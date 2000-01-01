Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
2 Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?
Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?
3 Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?
Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?

Рангник: «Фернандеш сдал отрицательный тест. Все футболисты готовы к игре с «Атлетико»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник рассказал о состоянии полузащитника Бруну Фернандеша, заразившегося коронавирусом.

«Его проверили, он сдал отрицательный тест и смог возобновить тренировки.

На текущий момент все футболисты готовы к игре. Есть небольшие вопросы по Люку Шоу, надо будет проследить за ситуацией, но в остальном все готовы», – отметил Рангник.

  • «МЮ» примет «Атлетико» во вторник, 15 марта, в 23:00 мск.
  • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
  • Первая встреча в Мадриде завершилась ничьей 1:1.

Джикия или Головин? Отгадайте футболистов и получите денежный бонус

Новости по теме
Рангник: «Роналду очень хорошо сыграл с «Тоттенхэмом». Ждем от него того же в матче с «Атлетико»
Симеоне: «МЮ» опасен на своем поле. Контратаки их сильное оружие»
Лига чемпионов. «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Атлетико»
Источник: ESPN

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 08:55
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11