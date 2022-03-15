Рангник: «Фернандеш сдал отрицательный тест. Все футболисты готовы к игре с «Атлетико»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник рассказал о состоянии полузащитника Бруну Фернандеша, заразившегося коронавирусом.

«Его проверили, он сдал отрицательный тест и смог возобновить тренировки.

На текущий момент все футболисты готовы к игре. Есть небольшие вопросы по Люку Шоу, надо будет проследить за ситуацией, но в остальном все готовы», – отметил Рангник.

«МЮ» примет «Атлетико» во вторник, 15 марта, в 23:00 мск.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Первая встреча в Мадриде завершилась ничьей 1:1.

Джикия или Головин? Отгадайте футболистов и получите денежный бонус