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  • Директор «Волгаря» – о моратории на вылет из РПЛ: «Так можно дойти и до закрытия ФНЛ»

Директор «Волгаря» – о моратории на вылет из РПЛ: «Так можно дойти и до закрытия ФНЛ»

14 марта 2022, 15:03

Спортивный директор «Волгаря» Олег Флегонтов считает, что в РПЛ нельзя вводить мораторий на вылет в ФНЛ.

— Как относитесь к предложению расширить РПЛ до 18 клубов и при этом закрыть ее на «выход»?

— Если у нас не будет международного календаря, то расширение — здравая идея для того, чтобы было больше матчей. В другом случае чемпионат с 18 клубами будет сложно уместить с учетом сроков проведения сезона. Надо посмотреть, как будет развиваться ситуация.

Что касается моратория на вылет, то я противник этого. По той простой причине, что существует регламент соревнований, который должен исполняться, в какой бы турнирной ситуации ни оказались команды.

— То есть переходные матчи должны быть проведены?

— Раз это прописано в регламенте, то да. С таким же успехом можно дойти и до того, чтобы закрыть ФНЛ. Несмотря на нашу турнирную ситуацию, эта идея, считаю, даже не должна обсуждаться. Начиная соревнования, каждая клуб знал условия. Неправильно закрывать лиги и переходы между ними.

  • РПЛ согласовала мораторий на вылет команд в ФНЛ.
  • Этот вопрос осудит исполком РФС, чье заседание запланировано на 23 марта.
  • Если комитет утвердит изменения, то по итогам сезона-2021/22 в ФНЛ не вылетит ни одна команда.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Волгарь
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