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Каттани: «Даже без легионеров вы увидите сильный «Спартак»

13 марта 2022, 23:37
4

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани дал понять, что не собирается уходить из московского клуба.

– Вы сами готовы остаться в «Спартаке»? Если да, то в чем ваша мотивация, когда у команды нет еврокубков?

– Я здесь не из-за еврокубков. Я здесь нахожусь и выполняю свои обязательства, которых мы достигли с владельцем клуба. Акционер мне доверяет и доверяет моей работе, я в этом смысле счастливый человек. У меня есть контракт, я его уважаю. Понимаю, что ситуация сложная, но говорить в сослагательном наклонении я не буду. Мы говорим сейчас о работе, мы должны быть сейчас сильнее обстоятельств и этих странностей с VAR, о которых я сказал вначале.

– Вы же понимаете, что ваша философия не может не измениться, исходя из того, что легионеров сюда будет гораздо сложнее привозить при любом раскладе?

– Легионеры или российские игроки, самое важное – это «Спартак». Не переживайте, даже без легионеров вы увидите сильную команду.

  • Каттани начал работу в «Спартаке» в конце 2021 года.
  • ФИФА ранее разрешила легионерам РПЛ приостановить контракты с клубами в одностороннем порядке до конца сезона.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (4)
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Novik38
1647207315
Он с легионерами хромает, а что без них будет. Страшно представить
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Vitaga
1647218424
в Локо обосновались немецкие прохиндеи.. в Спартаке .. итальянские. вредители. санкций не хватает. надо чтобы прибавили и избавили от этих чудил наши клубы
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zigbert
1647245552
Будем надеяться что его слова не разойдутся с делами.
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alefreddy
1647254693
хочется верить но игра показывает обратное
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