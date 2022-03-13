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Каттани: «Даже без легионеров вы увидите сильный «Спартак»

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани дал понять, что не собирается уходить из московского клуба.

– Вы сами готовы остаться в «Спартаке»? Если да, то в чем ваша мотивация, когда у команды нет еврокубков?

– Я здесь не из-за еврокубков. Я здесь нахожусь и выполняю свои обязательства, которых мы достигли с владельцем клуба. Акционер мне доверяет и доверяет моей работе, я в этом смысле счастливый человек. У меня есть контракт, я его уважаю. Понимаю, что ситуация сложная, но говорить в сослагательном наклонении я не буду. Мы говорим сейчас о работе, мы должны быть сейчас сильнее обстоятельств и этих странностей с VAR, о которых я сказал вначале.

– Вы же понимаете, что ваша философия не может не измениться, исходя из того, что легионеров сюда будет гораздо сложнее привозить при любом раскладе?

– Легионеры или российские игроки, самое важное – это «Спартак». Не переживайте, даже без легионеров вы увидите сильную команду.

  • Каттани начал работу в «Спартаке» в конце 2021 года.
  • ФИФА ранее разрешила легионерам РПЛ приостановить контракты с клубами в одностороннем порядке до конца сезона.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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13.03.2022 23:37
Комментарии1
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    Рейтинг: +124

    Novik38 17 минут назад

    Он с легионерами хромает, а что без них будет. Страшно представить

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