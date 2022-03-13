РПЛ. «Зенит» упустил победу над «Крыльями», пропустив на 91-й минуте

«Зенит» сыграл вничью с «Крыльями Советов» в матче 21-го тура РПЛ.

Петербургский клуб забил гол на 86-й минуте – во второй игре подряд отличился защитник Данил Круговой.

«Крылья» сравняли счет на 91-й благодаря голу Матео Барача. Ему ассистировал Сергей Пиняев.

«Зенит» занимает первое место, опережая «Динамо» на три очка. Самарская команда идет на восьмом месте.

Россия. РПЛ. 21-й тур

Крылья Советов (Самара) – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Круговой, 86; 1:1 – Барач, 90+1.

Удаления: нет – Вендел, 90+8.

Предупреждения: Глушенков, 70; Костанца, 84; Цыпченко, 90+6 – Клаудиньо, 3; Вендел, 74; Барриос, 90+6; Вендел, 90+6.

Крылья Советов: Ломаев, Горшков, Солдатенков, Барач, Бейл, Костанца, Зиньковский (Коваленко, 90+3), Якуба (Пиняев, 80), Ежов (Липовой, 90+3), Глушенков (Игнатьев, 74), Сарвели (Цыпченко, 75).

Зенит: Кержаков, Чистяков (Кузяев, 64), Круговой, Дуглас Сантос, Сутормин (Караваев, 64), Барриос, Вендел, Клаудиньо, Дзюба (Сергеев, 74), Малком (Мостовой, 87), Алберто (Ерохин, 87).

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