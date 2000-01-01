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РПЛ. «Зенит» упустил победу над «Крыльями», пропустив на 91-й минуте

«Зенит» сыграл вничью с «Крыльями Советов» в матче 21-го тура РПЛ.

Петербургский клуб забил гол на 86-й минуте – во второй игре подряд отличился защитник Данил Круговой.

«Крылья» сравняли счет на 91-й благодаря голу Матео Барача. Ему ассистировал Сергей Пиняев.

«Зенит» занимает первое место, опережая «Динамо» на три очка. Самарская команда идет на восьмом месте.

Россия. РПЛ. 21-й тур

Крылья Советов (Самара) – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Круговой, 86; 1:1 – Барач, 90+1.

Удаления: нет – Вендел, 90+8.

Предупреждения: Глушенков, 70; Костанца, 84; Цыпченко, 90+6 – Клаудиньо, 3; Вендел, 74; Барриос, 90+6; Вендел, 90+6.

Крылья Советов: Ломаев, Горшков, Солдатенков, Барач, Бейл, Костанца, Зиньковский (Коваленко, 90+3), Якуба (Пиняев, 80), Ежов (Липовой, 90+3), Глушенков (Игнатьев, 74), Сарвели (Цыпченко, 75).

Зенит: Кержаков, Чистяков (Кузяев, 64), Круговой, Дуглас Сантос, Сутормин (Караваев, 64), Барриос, Вендел, Клаудиньо, Дзюба (Сергеев, 74), Малком (Мостовой, 87), Алберто (Ерохин, 87).

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Источник: «Бомбардир»

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Комментарии57
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    Рейтинг: +1152

    Toomans 1 час назад

    Крылья молодцы. Заслужили ничью. У меня все.

    7
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    Рейтинг: +16210

    Garrincha58 1 час назад

    за 5 лет тренером Зенита Семак хоть что нибудь понял в тактике или нет как можно держать никакущего Дзюбу до 73 минуты и почему забив гол он тут же выпускает Мостового и Ерохина и зачем вам осталось сыграть надёжно 5-6 минут но зачем то Зенит лезет вперёд и забить второй оставляя тылы пустыми ведь в команде нет на тот момент ни одного номинального ц.защитника хотя их и так нет один и остался и тот не доиграл почему???? но всё равно должен был выпустить Алипа или Адамова на хрена ты их держишь на лавке какой ты тренер в очередной раз доказал никакой....желаю ЦСКА СТАТЬ ЧЕМПИОНОМ ОНИ СЕЙЧАС ДОСТОЙНЕЕ ВСЕХ ИМИ БЫТЬ

    3
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    Рейтинг: +1466

    Урия Гип > Garrincha58 1 час назад

    игру ЦСКА смотреть невозможно, Она отвратительна.

    5
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    Рейтинг: +3280

    Иван Петров 1986 1 час назад

    Крылышки молодцы ! ! !

    4
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    Рейтинг: +16210

    Garrincha58 > Иван Петров 1986 1 час назад

    Осинькин молодец это он их обучил так играть хотя игроки среднего качества но играют как чемпионы вот кто достоин стать тренером сб.России из средних игроков(именно такие сейчас в сб.России) команда играет в современный европейский футбол, а не пазёров типа Карпина

    5
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    Рейтинг: +1527

    Кронштадт65 > Garrincha58 1 час назад

    это не игра чемпионов, это дворовый футбол. любая классная команда уделает крылья, да и почти все команды рпл, на раз. прошло время футбола "на ура" нужно мастерство и профессионализм в купе с самоотдачей. этого увы у нас нет, причем у всех

    2
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    Рейтинг: +1229

    balam 1 час назад

    я думал будут играть пока не забьют.Крылышки-молодцы

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    Рейтинг: +59983

    portero > balam 1 час назад

    да там тупой навес сделали вместо удара на 96 минуте , тренеры тупые у Зенита...

    3
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    Рейтинг: +2214

    andrej-lucevich 1 час назад

    результат по игре.

    1
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    Рейтинг: +18868

    derrik2000 1 час назад

    Крылья понравились задором.
    А в смелости и технике - так себе.
    Когда увидел, как Круговой забил, подумал - "Несправедливо, хоть и хороший удар".
    Хорошо, что игрочишки Зенита меня услышали и засовестились...
    )))

    4
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    Рейтинг: +13347

    Barmaleushka > derrik2000 1 час назад

    Чего несправедливого то увидел ?

    2
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    Рейтинг: +18868

    derrik2000 > Barmaleushka 43 минуты назад

    То, что встреча-то была равной.
    Но потом всё встало на свои места. ))

    0
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    Рейтинг: +13347

    Barmaleushka > derrik2000 28 минут назад

    Ага , ровнее не бывает .

    1
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    Рейтинг: +3373

    ААМ 1 час назад

    Семак не тренер. Так и не понял, что такая оборона пробиватся дальними ударами. Вендел- и"диот. Играть ему надо научиться, а не бодаться с судьями и бить по воротам, а не в голубятню.

    2
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    Рейтинг: +14747

    житель СПб 1 час назад

    Крылья молодцы! А Зенит - "берег силы". Только для чего? Результат закономерен.

    5
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    Рейтинг: +4623

    _Marqella_ 1 час назад

    Тяжёлая игра,тяжёлое поле, ну ничья,значит ничья...И такое бывает..Двигаемся дальше к чемпионству...

    3
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    Рейтинг: +587

    pele1981 > _Marqella_ 1 час назад

    Точнее - отодвигаетесь от чемпионства!))) Но ты же, баба, тебе трудно всю картину увидеть)))

    2
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    Рейтинг: +16210

    Garrincha58 > _Marqella_ 1 час назад

    Зенит не будет чемпионом в этом году вот увидишь

    2
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    Рейтинг: +4623

    _Marqella_ > Garrincha58 1 час назад

    А кто будет??

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    Рейтинг: +523

    Riot Zero > _Marqella_ 1 час назад

    Спартак))))

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    Рейтинг: +232

    воинКС > _Marqella_ 1 час назад

    ЦСКА чемпион!!!

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    Рейтинг: +1527

    Кронштадт65 > воинКС 1 час назад

    смело

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    Рейтинг: +430

    mikatv > _Marqella_ 1 час назад

    Правильно говоришь. Но всегда найдется идиот, который думает, что видит всю картину) Не обращай внимания на убогого. Двигаемся дальше!

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    Рейтинг: +587

    pele1981 > mikatv 1 час назад

    Как ты хорошо говоришь про своих предков))) Можешь еще что-нибудь проблеешь?)))

    1
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    Рейтинг: +178

    renepjd 1 час назад

    Зря Семак после гола не выпустил третьего центрального защитника. Да и в добавленное время мало в защите людей осталось. ПОчему то второй побежали забивать. Но счет по игре

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    Рейтинг: +16210

    Garrincha58 > renepjd 1 час назад

    а он не тренер он физрук

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