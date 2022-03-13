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РПЛ. «Зенит» упустил победу над «Крыльями», пропустив на 91-й минуте

13 марта 2022, 18:29
52

«Зенит» сыграл вничью с «Крыльями Советов» в матче 21-го тура РПЛ.

Петербургский клуб забил гол на 86-й минуте – во второй игре подряд отличился защитник Данил Круговой.

«Крылья» сравняли счет на 91-й благодаря голу Матео Барача. Ему ассистировал Сергей Пиняев.

«Зенит» занимает первое место, опережая «Динамо» на три очка. Самарская команда идет на восьмом месте.

Россия. РПЛ. 21-й тур

Крылья Советов (Самара) – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Круговой, 86; 1:1 – Барач, 90+1.

Удаления: нет – Вендел, 90+8.

Предупреждения: Глушенков, 70; Костанца, 84; Цыпченко, 90+6 – Клаудиньо, 3; Вендел, 74; Барриос, 90+6; Вендел, 90+6.

Крылья Советов: Ломаев, Горшков, Солдатенков, Барач, Бейл, Костанца, Зиньковский (Коваленко, 90+3), Якуба (Пиняев, 80), Ежов (Липовой, 90+3), Глушенков (Игнатьев, 74), Сарвели (Цыпченко, 75).

Зенит: Кержаков, Чистяков (Кузяев, 64), Круговой, Дуглас Сантос, Сутормин (Караваев, 64), Барриос, Вендел, Клаудиньо, Дзюба (Сергеев, 74), Малком (Мостовой, 87), Алберто (Ерохин, 87).

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Зенит
Комментарии (52)
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Из Твери Леха
1647185637
В этот морозный весенний вечер счет в принципе по игре. Удачи теперь быкам)
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portero
1647185665
Крылья молодцы!!! Зениту гнать Семака и его тупую банду тренеров...
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Кронштадт65
1647185926
"классный футбол" - ну нет у нас футбола, красавцы самарцы играют либо в кость , либо бей беги. и таких половина в рпл (а еще и расширяться хотят) . поэтому нас в европе и нагибают
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BarStep
1647186009
Бездарно.. Допижонились опять..
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petrucho-spb
1647186409
Матч не простой получился. Крылья очень грамотно сыграли.Конечно Зенит преобладал, но Крылья хорошо использовали свободные зоны . Тем интереснее будет смотреть конец чемпа.
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renepjd
1647186568
Зря Семак после гола не выпустил третьего центрального защитника. Да и в добавленное время мало в защите людей осталось. ПОчему то второй побежали забивать. Но счет по игре
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житель СПб
1647186587
Крылья молодцы! А Зенит - "берег силы". Только для чего? Результат закономерен.
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derrik2000
1647186890
Крылья понравились задором. А в смелости и технике - так себе. Когда увидел, как Круговой забил, подумал - "Несправедливо, хоть и хороший удар". Хорошо, что игрочишки Зенита меня услышали и засовестились... )))
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Иван Петров 1986
1647187148
Крылышки молодцы ! ! !
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Toomans
1647188600
Крылья молодцы. Заслужили ничью. У меня все.
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