РПЛ. «Химки» набрали первое очко при Юране, сыграв вничью с «Сочи»

«Химки» в 21-м туре чемпионата России удержали ничью с «Сочи». Это первое очко для химчан после возвращения главного тренера Сергея Юрана.

На 63-й минуте полузащитник гостей Артур Юсупов не реализовал пенальти. Его отразил вратарь Илья Лантратов.

В компенсированное время травму получил вратарь «Сочи» Денис Адамов. Он покинул поле на носилках.

«Сочи» не пропустил в четвертом туре РПЛ подряд.

«Сочи» остался на четвертом месте, «Химки» – на последнем.

Россия. РПЛ. 21-й тур

Химки – Сочи – 0:0

Нереализованные пенальти: нет – Юсупов, 63.

«Химки»: Лантратов, Тихий, Набиуллин (Руденко, 78), Боженов, Волков, Глушаков, Мирзов, Камышев, Сабович (Магомедов, 64), Главчич (Кухарчук, 64), Ламкель Зе (Садыгов, 90+1).

«Сочи»: Адамов (Джанаев, 90+6), Терехов, Заика (Маргасов, 57), Юрганов, Родриго, Дркушич, Бурмистров (Мелкадзе, 57), Юсупов (Попов, 75), Цаллагов, Ангбан, Кассьерра.

Предупреждения: Ламкель Зе, 9; Мирзов, 20; Главчич, 59; Сабович, 62; Боженов, 62; Руденко, 90+4 – Дркушич, 48; Юсупов, 56.

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