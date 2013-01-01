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РПЛ. «Химки» набрали первое очко при Юране, сыграв вничью с «Сочи»

«Химки» в 21-м туре чемпионата России удержали ничью с «Сочи». Это первое очко для химчан после возвращения главного тренера Сергея Юрана.

На 63-й минуте полузащитник гостей Артур Юсупов не реализовал пенальти. Его отразил вратарь Илья Лантратов.

В компенсированное время травму получил вратарь «Сочи» Денис Адамов. Он покинул поле на носилках.

«Сочи» не пропустил в четвертом туре РПЛ подряд.

«Сочи» остался на четвертом месте, «Химки» – на последнем.

Россия. РПЛ. 21-й тур

Химки – Сочи – 0:0

«Химки»: Лантратов, Тихий, Набиуллин (Руденко, 78), Боженов, Волков, Глушаков, Мирзов, Камышев, Сабович (Магомедов, 64), Главчич (Кухарчук, 64), Ламкель Зе (Садыгов, 90+1).

«Сочи»: Адамов (Джанаев, 90+6), Терехов, Заика (Маргасов, 57), Юрганов, Родриго, Дркушич, Бурмистров (Мелкадзе, 57), Юсупов (Попов, 75), Цаллагов, Ангбан, Кассьерра.

Предупреждения: Ламкель Зе, 9; Мирзов, 20; Главчич, 59; Сабович, 62; Боженов, 62; Руденко, 90+4 – Дркушич, 48; Юсупов, 56.

Календарь РПЛ

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Источник: Бомбардир.ру

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Сегодня, 15:58
Комментарии7
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    Рейтинг: +4400

    ySS 28 минут назад

    4 последних матча подряд - 5 пенальти...

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    Ответить
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    Рейтинг: +59954

    portero 1 час назад

    Сочи потерял очки, обидно...

    0
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    Рейтинг: +24347

    vladimir-7 1 час назад

    Для Химок эту ничью с Сочи можно считать победой.

    1
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    Рейтинг: +16190

    Garrincha58 1 час назад

    очередной шедевральный футбол если это можно назвать футболом от РПЛ поэтому и зрителей с гулькин так сказать ......

    1
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    Рейтинг: +122

    Novik38 2 часа назад

    Blackjack

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +6367

    sochi-2013 2 часа назад

    Обидно.(( 2 вопроса.
    -Почему Барсов в Балтике
    -Какого хрена Юсупов стал пенальти бить

    0
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    Рейтинг: +4572

    neim 2 часа назад

    Интересно, Сочи даже пеналь не забили !

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