Лоськов: «Неудачное возобновление сезона «Локомотива»? Не обращаем на это внимания»

Главный тренер «Локомотива» Дмитрий Лоськов не стал отрицать, что команда неудачно возобновила сезон. В трех матчах у москвичей два поражения.
— Вопрос о ситуации в «Локомотиве»: как вы оцените неудачное возобновление сезона?
— Команда не обращает на это внимание, тренируется и выполняет свою работу.
- «Локомотив» накануне проиграл ЦСКА (1:2).
- Команда идет в РПЛ 6-й.
- Следующий соперник – «Ахмат» (19 марта).
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Источник: официальный сайт «Локомотива»