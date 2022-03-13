Лоськов: «Неудачное возобновление сезона «Локомотива»? Не обращаем на это внимания»

Главный тренер «Локомотива» Дмитрий Лоськов не стал отрицать, что команда неудачно возобновила сезон. В трех матчах у москвичей два поражения.

— Вопрос о ситуации в «Локомотиве»: как вы оцените неудачное возобновление сезона?

— Команда не обращает на это внимание, тренируется и выполняет свою работу.

«Локомотив» накануне проиграл ЦСКА (1:2).

Команда идет в РПЛ 6-й.

Следующий соперник – «Ахмат» (19 марта).

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