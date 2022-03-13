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  • Лоськов: «Неудачное возобновление сезона «Локомотива»? Не обращаем на это внимания»

Лоськов: «Неудачное возобновление сезона «Локомотива»? Не обращаем на это внимания»

13 марта 2022, 11:55
2

Главный тренер «Локомотива» Дмитрий Лоськов не стал отрицать, что команда неудачно возобновила сезон. В трех матчах у москвичей два поражения.

— Вопрос о ситуации в «Локомотиве»: как вы оцените неудачное возобновление сезона?

— Команда не обращает на это внимание, тренируется и выполняет свою работу.

  • «Локомотив» накануне проиграл ЦСКА (1:2).
  • Команда идет в РПЛ 6-й.
  • Следующий соперник – «Ахмат» (19 марта).

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Источник: официальный сайт «Локомотива»
Россия. Премьер-лига Локомотив Лоськов Дмитрий
Комментарии (2)
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Bozigit
1647161883
Локомотив мне понравился
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PAREVG.
1647164681
Покупка Мампаси, вот причина вчерашнего поражения, оба мяча- на его совести...
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