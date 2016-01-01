Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
2 Тест: реальный заголовок желтой прессы или выдумка?
Тест: реальный заголовок желтой прессы или выдумка?
3 Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016
Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016

Лоськов: «Неудачное возобновление сезона «Локомотива»? Не обращаем на это внимания»

Главный тренер «Локомотива» Дмитрий Лоськов не стал отрицать, что команда неудачно возобновила сезон. В трех матчах у москвичей два поражения.

— Вопрос о ситуации в «Локомотиве»: как вы оцените неудачное возобновление сезона?

— Команда не обращает на это внимание, тренируется и выполняет свою работу.

  • «Локомотив» накануне проиграл ЦСКА (1:2).
  • Команда идет в РПЛ 6-й.
  • Следующий соперник – «Ахмат» (19 марта).

Джикия или Головин? Отгадайте футболистов и получите денежный бонус

Новости по теме
«Локомотив» – о поражении от ЦСКА: «Удача была не на нашей стороне»
Фернандес забил «Локомотиву» победный гол, несмотря на сломанный нос и медицинский запрет 1
Кухта после матча с ЦСКА не смог поговорить с журналистами ни на русском, ни на английском 6
Источник: официальный сайт «Локомотива»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 11:55
Комментарии2
...
  • ...
    Рейтинг: +3941

    PAREVG. 27 минут назад

    Покупка Мампаси, вот причина вчерашнего поражения, оба мяча- на его совести...

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1546

    Bozigit 1 час назад

    Локомотив мне понравился

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11