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ЦСКА: «Не отказались бы выкупить Язиджи. Многое будет зависеть от игрока»

ЦСКА попробует сохранить полузащитника Юсуфа Язиджи по окончании аренды из «Лилля». Она истекает летом.

«Пока сложно сказать по Язиджи. От позиции игрока будет многое зависеть. Конечно, не отказались бы выкупить», – сказал генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.

  • Опция выкупа Язиджи – 12 миллионов евро.
  • Язиджи в официальных матчах за ЦСКА не уходил с поля без результативного действия.
  • ЦСКА на 5 очков отстает от 1-го места РПЛ.

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Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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Сегодня, 11:25
Комментарии6
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    Рейтинг: +16187

    Garrincha58 5 минут назад

    многое будет зависеть от ситуации с русским футболом об отстранении его от мира сего

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    Рейтинг: +1654

    gor77 29 минут назад

    Бомбардир! Точнее, "выпускающий редактОр".))))))) Вы единственный сайт в стране, где фамилию ЯЗЫДЖИ пишете так как вам хочется.(((((((((((((((((((((( На сайте клуба посмотрите! И не надо писать, что вы в совершенстве владеете всеми диалектами тюркского языка!!!)))))))

    0
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    Рейтинг: +1801

    Dr.Metal 42 минуты назад

    Купить будет его сложно. По всей видимости он как и большинство игроков захочет в еврокубках поиграть, а на следующий сезон России бан как минимум. Это будет решающим фактором почему му он не останется. А игрок огонь, даже поинтереснее Влашича будет

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    Рейтинг: +1546

    Bozigit 1 час назад

    Отличный игрок!

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    Рейтинг: +252

    кaстрюлька 1 час назад

    Репост по соцсетям
    https://www.youtube.com/watch?v=de5qZsJnKJw

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    Рейтинг: +115

    Novik38 1 час назад

    Было бы не плохо его выкупить. Быстро адаптировался в клубе.

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