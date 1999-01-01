ЦСКА: «Не отказались бы выкупить Язиджи. Многое будет зависеть от игрока»

многое будет зависеть от ситуации с русским футболом об отстранении его от мира сего
ЦСКА попробует сохранить полузащитника Юсуфа Язиджи по окончании аренды из «Лилля». Она истекает летом.
«Пока сложно сказать по Язиджи. От позиции игрока будет многое зависеть. Конечно, не отказались бы выкупить», – сказал генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.
- Опция выкупа Язиджи – 12 миллионов евро.
- Язиджи в официальных матчах за ЦСКА не уходил с поля без результативного действия.
- ЦСКА на 5 очков отстает от 1-го места РПЛ.
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