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  • ЦСКА: «Не отказались бы выкупить Язиджи. Многое будет зависеть от игрока»

ЦСКА: «Не отказались бы выкупить Язиджи. Многое будет зависеть от игрока»

13 марта 2022, 11:25
5

ЦСКА попробует сохранить полузащитника Юсуфа Язиджи по окончании аренды из «Лилля». Она истекает летом.

«Пока сложно сказать по Язиджи. От позиции игрока будет многое зависеть. Конечно, не отказались бы выкупить», – сказал генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.

  • Опция выкупа Язиджи – 12 миллионов евро.
  • Язиджи в официальных матчах за ЦСКА не уходил с поля без результативного действия.
  • ЦСКА на 5 очков отстает от 1-го места РПЛ.

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Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 ЦСКА Лилль Языджи Юсуф Бабаев Роман
Комментарии (5)
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Novik38
1647160814
Было бы не плохо его выкупить. Быстро адаптировался в клубе.
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Bozigit
1647161779
Отличный игрок!
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Dr.Metal
1647163760
Купить будет его сложно. По всей видимости он как и большинство игроков захочет в еврокубках поиграть, а на следующий сезон России бан как минимум. Это будет решающим фактором почему му он не останется. А игрок огонь, даже поинтереснее Влашича будет
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gor77
1647164520
Бомбардир! Точнее, "выпускающий редактОр".))))))) Вы единственный сайт в стране, где фамилию ЯЗЫДЖИ пишете так как вам хочется.(((((((((((((((((((((( На сайте клуба посмотрите! И не надо писать, что вы в совершенстве владеете всеми диалектами тюркского языка!!!)))))))
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Garrincha58
1647165976
многое будет зависеть от ситуации с русским футболом об отстранении его от мира сего
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