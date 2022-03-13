ЦСКА: «Не отказались бы выкупить Язиджи. Многое будет зависеть от игрока»

ЦСКА попробует сохранить полузащитника Юсуфа Язиджи по окончании аренды из «Лилля». Она истекает летом.
«Пока сложно сказать по Язиджи. От позиции игрока будет многое зависеть. Конечно, не отказались бы выкупить», – сказал генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.
- Опция выкупа Язиджи – 12 миллионов евро.
- Язиджи в официальных матчах за ЦСКА не уходил с поля без результативного действия.
- ЦСКА на 5 очков отстает от 1-го места РПЛ.
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Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»