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Карпин: «Ни один человек в мире не знает, что будет со сборной России»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о будущем. По его мнению, все зависит от ситуации.

— Ваше видение того, что будет со сборной?

— Все зависит от того, как будет дальше развиваться история и как на это будет реагировать ФИФА и УЕФА. Ответ на ваш вопрос не знает ни один человек в мире.

— Почему контракт с РФС продлен до конца года?

— Никто не понимает, сколько все продлится — когда мы вернемся на международный уровень. Никаких переговоров с РФС не было, просто продлили контракт.

  • ФИФА отстранила сборную России от международных игр на неопределенный срок.
  • РФС пытается обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.
  • Карпин вернулся в «Ростов» на этой неделе.

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии5
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    Рейтинг: +817

    Soccerdealer63 2 минуты назад

    Лера, не звезди: абсолютно всем в мире до последнего дебила понятно, что будетсо сборной России, как, собственно, и с клубами ...да и вообще со всеми остальными спортсменами. Со всем нашим спортом уже начало и продолжит происходить то же самое, что и с экономикой -спецоперация.

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    Рейтинг: +10517

    alex1951 7 минут назад

    Карпуша ,человек зависимый ....Х. пороть не будет.....
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    Я отвечу: Когда из рос.футбола уберут Козлов&Ворюг крупного масштаба.....и их предводителя ...тогда и лед тронется!

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    Рейтинг: +12793

    Fusballer 47 минут назад

    Я знаю - сборная России по футболу станет лучшей сборной в мире!

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    Рейтинг: +654

    dragoon000320 > Fusballer 23 минуты назад

    ага лучшей сборной в турнире с Китаем, Северной Кореей, Ираном, Сирией и Венесуэлой, класс вот это показатель! :D

    0
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    Рейтинг: +10517

    alex1951 > dragoon000320 5 минут назад

    не будь пессимистом.....все меняется......с временами....

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