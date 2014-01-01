Карпин: «Ни один человек в мире не знает, что будет со сборной России»

Лера, не звезди: абсолютно всем в мире до последнего дебила понятно, что будетсо сборной России, как, собственно, и с клубами ...да и вообще со всеми остальными спортсменами. Со всем нашим спортом уже начало и продолжит происходить то же самое, что и с экономикой -спецоперация.
Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о будущем. По его мнению, все зависит от ситуации.
— Ваше видение того, что будет со сборной?
— Все зависит от того, как будет дальше развиваться история и как на это будет реагировать ФИФА и УЕФА. Ответ на ваш вопрос не знает ни один человек в мире.
— Почему контракт с РФС продлен до конца года?
— Никто не понимает, сколько все продлится — когда мы вернемся на международный уровень. Никаких переговоров с РФС не было, просто продлили контракт.
- ФИФА отстранила сборную России от международных игр на неопределенный срок.
- РФС пытается обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.
- Карпин вернулся в «Ростов» на этой неделе.
Джикия или Головин? Отгадайте футболистов и получите денежный бонус