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  • Карпин: «Ни один человек в мире не знает, что будет со сборной России»

Карпин: «Ни один человек в мире не знает, что будет со сборной России»

12 марта 2022, 22:14
13

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о будущем. По его мнению, все зависит от ситуации.

– Ваше видение того, что будет со сборной?

– Все зависит от того, как будет дальше развиваться история и как на это будет реагировать ФИФА и УЕФА. Ответ на ваш вопрос не знает ни один человек в мире.

– Почему контракт с РФС продлен до конца года?

– Никто не понимает, сколько все продлится – когда мы вернемся на международный уровень. Никаких переговоров с РФС не было, просто продлили контракт.

  • ФИФА отстранила сборную России от международных игр на неопределенный срок.
  • РФС пытается обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.
  • Карпин вернулся в «Ростов» на этой неделе.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Ростов Россия Карпин Валерий
Комментарии (13)
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Fusballer
1647112838
Я знаю - сборная России по футболу станет лучшей сборной в мире!
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Soccerdealer63
1647115537
Лера, не звезди: абсолютно всем в мире до последнего дебила понятно, что будетсо сборной России, как, собственно, и с клубами ...да и вообще со всеми остальными спортсменами. Со всем нашим спортом уже начало и продолжит происходить то же самое, что и с экономикой -спецоперация.
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insider_retro
1647117167
Но один человек имеет представление о сроках, результатах и последствиях...
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derrik2000
1647118845
"– Ваше видение того, что будет со сборной? – Все зависит от того, как будет дальше развиваться история и как на это будет реагировать ФИФА и УЕФА. Ответ на ваш вопрос не знает ни один человек в мире." К чему этот скулёж??? ДО 50-х годов, сборная СССР не принимала участие в международных турнирах. Да. Были какие-то встречи с заезжими иностранцами. Не более того. Однако ТОГДА появились такие ИГРОЧИЩИ, как братья Старостины, Гранаткин, и Акимов, и Григорий Федотов, и Жмельков, и БЕСКОВ, и много-много других БЛЕСТЯЩИХ спортсменов! Это я только футболистов перечислил. И стадионы были не пустые, а переполненные. Всё пройдёт. По крайней мере, сейчас появилось сразу ДВЕ отличные возможности, которыми нужно непременно воспользоваться:
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Zlatan2718
1647120991
один человек только знает.. что - всё - кое-каким местом накроется.. )
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vladimir-7
1647149135
Интересно, это как получилось, что в одностороннем порядке продлили контракт или, всё-таки, наши "мудрейшие специалисты" из РФС и РПЛ сами подписали, а проснулись, у всех в Стране голова в гипсе.
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cheser1970
1647161203
да пох.... кто помнит англию вообще на пять лет всех турниров лишили а мы вообще Русские подождём пока нам в ножки не поклоняться чтоб мы играли в турнирах В ПЕРЁЁЁД РОССИЯ
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cheser1970
1647161268
(нам в ножки поклоняться)
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Bozigit
1647162138
Умом Россию не понять, аршином общим не измерить, У ней особенная стать — В Россию можно только верить.
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