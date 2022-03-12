Карпин: «Ни один человек в мире не знает, что будет со сборной России»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о будущем. По его мнению, все зависит от ситуации.

– Ваше видение того, что будет со сборной?

– Все зависит от того, как будет дальше развиваться история и как на это будет реагировать ФИФА и УЕФА. Ответ на ваш вопрос не знает ни один человек в мире.

– Почему контракт с РФС продлен до конца года?

– Никто не понимает, сколько все продлится – когда мы вернемся на международный уровень. Никаких переговоров с РФС не было, просто продлили контракт.

ФИФА отстранила сборную России от международных игр на неопределенный срок.

РФС пытается обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.

Карпин вернулся в «Ростов» на этой неделе.

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