«Ростову» пришлось добираться на матч с «Рубином» через Волгоград

В связи с закрытым ростовским аэропортом «Ростову» пришлось искать альтернативный путь на матч 21-го тура РПЛ против «Рубина». В качестве пересадочного пункта выбран Волгоград.

До туда «Ростов» решил добраться на автобусе (шесть часов езды), после чего сесть в чартерный рейс до Казани.

Матч в Казани состоится 14 марта.

На этой неделе «Ростов» вновь возглавил Валерий Карпин.

Его команда идет в зоне переходных матчей.

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