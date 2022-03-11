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  • Де Блекере, Штарк и Снодди приостановили членство в составе ЭСК РФС

Де Блекере, Штарк и Снодди приостановили членство в составе ЭСК РФС

11 марта 2022, 16:59
1

Российский футбольный союз объявил о приостановке сотрудничества с тремя членами экспертно-судейской комиссии.

Взяли паузу в работе Франк Де Блекере, Вольфганг Штарк и Алан Снодди.

«По итогам наших консультаций мы подтверждаем намерение приостановить исполнение наших обязанностей в ЭСК до дальнейшего уведомления.

Мы надеемся, что это приостановление является временным, в зависимости от ситуации», – говорится в совместном заявлении экс-арбитров.

Они входят в состав ЭСК РФС с июня 2020 года.

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Источник: сайт РФС
Россия. Премьер-лига Де Блекере Франк Штарк Вольфганг
Комментарии (1)
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paracetamol
1647039502
Гнать надо поганой метлой! Судейство все хуже и хуже, а эти задарма бабло немалое получают.
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