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Де Блекере, Штарк и Снодди приостановили членство в составе ЭСК РФС

Российский футбольный союз объявил о приостановке сотрудничества с тремя членами экспертно-судейской комиссии.

Взяли паузу в работе Франк Де Блекере, Вольфганг Штарк и Алан Снодди.

«По итогам наших консультаций мы подтверждаем намерение приостановить исполнение наших обязанностей в ЭСК до дальнейшего уведомления.

Мы надеемся, что это приостановление является временным, в зависимости от ситуации», – говорится в совместном заявлении экс-арбитров.

Они входят в состав ЭСК РФС с июня 2020 года.

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Источник: сайт РФС

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