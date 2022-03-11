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  • Чемпионаты Португалии и Шотландии перестанут транслировать на «Матч ТВ»

Чемпионаты Португалии и Шотландии перестанут транслировать на «Матч ТВ»

11 марта 2022, 16:41
9

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Александр Тащин сообщил о приостановке договоров на показ чемпионатов Португалии и Шотландии.

«Португальская Примейра Лига и шотландский Премьершип (Премьер-лига) уведомили «Матч ТВ» о приостановке действующих договоров на телевизионный показ», – написал Тащин в своем телеграм-канале.

  • Ранее «Матч ТВ» лишился трансляций французской Лиги 1.
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Источник: телеграм-канал Александра Тащина
Португалия. Примейра Шотландия. Премьер-лига
Комментарии (9)
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Fusballer
1647006729
Нет! Только не это! Как теперь жить?
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3meeeD
1647008016
Я что то пропустил???они транслировать??))))))
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FCTB
1647016698
Да пусть все валят. АПЛ ,Италия,Испания и другие. Показывайте РПФ,ФНЛ, Чемпионат Белоруссии,Сербии,Китая. Всех те кто нормально относится к России.
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alex-croos
1647019633
"Ой потеря какая"!
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jek718875
1647026538
Для нас главное чтоб лучшую лигу, РПЛ,не зарубили, остальные до лампочки
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Hektor 84
1647032791
А их что транслировали на срач тв? Первый раз слышу
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zigbert
1647064441
Чемпионат Шотландии почти и не показывали. Там за чемпионство борются только Рейнджерс и Селтик.
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