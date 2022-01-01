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Чемпионаты Португалии и Шотландии перестанут транслировать на «Матч ТВ»

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Александр Тащин сообщил о приостановке договоров на показ чемпионатов Португалии и Шотландии.

«Португальская Примейра Лига и шотландский Премьершип (Премьер-лига) уведомили «Матч ТВ» о приостановке действующих договоров на телевизионный показ», – написал Тащин в своем телеграм-канале.

  • Ранее «Матч ТВ» лишился трансляций французской Лиги 1.
  • АПЛ приостановила сотрудничество с сервисом Okko.

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Источник: телеграм-канал Александра Тащина

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Комментарии1
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    Рейтинг: +12772

    Fusballer 18 минут назад

    Нет! Только не это! Как теперь жить?

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