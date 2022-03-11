Чемпионаты Португалии и Шотландии перестанут транслировать на «Матч ТВ»

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Александр Тащин сообщил о приостановке договоров на показ чемпионатов Португалии и Шотландии.

«Португальская Примейра Лига и шотландский Премьершип (Премьер-лига) уведомили «Матч ТВ» о приостановке действующих договоров на телевизионный показ», – написал Тащин в своем телеграм-канале.

Ранее «Матч ТВ» лишился трансляций французской Лиги 1.

АПЛ приостановила сотрудничество с сервисом Okko.

Игра: узнаешь 10 футболистов из РПЛ по фото?