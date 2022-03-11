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Пять клубов РПЛ выступили против вылета в ФНЛ в этом сезоне

11 марта 2022, 12:51
18

«Арсенал», «Химки», «Уфа», «Ростов» и «Урал» написали письмо в РПЛ с просьбой ввести мораторий на вылет в ФНЛ в этом сезоне.

По информации «Матч ТВ», в письме также предлагается расширить лигу до 18 клубов. Таким образом, в следующем сезоне к 16 командам должны присоединиться два лучших клуба ФНЛ. Мораторий на вылет будет снят уже в сезоне-2022/23.

Перечисленные клубы также выступили за отмену лимита на легионеров. РПЛ обсудит все эти вопросы на сегодняшнем исполкоме.

  • Накануне ФИФА разрешила легионерам РПЛ в одностороннем порядке приостановить контракты.
  • ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и клубы от участия в международных соревнованиях.
  • РФС решил обжаловать отстранение в Спортивном арбитражном суде.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (18)
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JTherry
1646992491
все клубы из "подвала" чемпионата РПЛ... а спортивный принцип не забыли..?)
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portero
1646992806
это и понятно, им вылетать, а на спортивный принцип им срать...
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AsmO1313
1646994292
Спартак еще не писал?
Ответить
Из Твери Леха
1646994383
ахахаха, ну и цирк. Не смогла договориться эта пятерка кто вылетит, вот и пришлось объединяться для дальнейшего распила бюджета. ну ничего не меняется.
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ии
1647000085
Давайте, растягивайте эту дохлую жвачку. Можно будет вообще на тренировки не ходить. Играть пешком.
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Урия Гип
1647003244
Хотя бы стыковые матчи оставили для четырёх последних команд. Играть перестанут совсем.
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vladimir-7
1647005221
Не пять, а шесть клубов против вылета в ФНЛ, представитель шестого клуба был в маске свиньи.
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Garrincha58
1647008520
что творится в этом мире
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Hektor 84
1647031597
Урал и уфа наконец то должны слиться в фнл. Клубы мусор.
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paracetamol
1647039650
Все раздолбаи и написали. Играть не умеют, а тепленькие местечки горе менеджеры сохранить хотят!
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