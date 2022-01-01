Пять клубов РПЛ выступили против вылета в ФНЛ в этом сезоне

ахахаха, ну и цирк. Не смогла договориться эта пятерка кто вылетит, вот и пришлось объединяться для дальнейшего распила бюджета. ну ничего не меняется.
«Арсенал», «Химки», «Уфа», «Ростов» и «Урал» написали письмо в РПЛ с просьбой ввести мораторий на вылет в ФНЛ в этом сезоне.
По информации «Матч ТВ», в письме также предлагается расширить лигу до 18 клубов. Таким образом, в следующем сезоне к 16 командам должны присоединиться два лучших клуба ФНЛ. Мораторий на вылет будет снят уже в сезоне-2022/23.
Перечисленные клубы также выступили за отмену лимита на легионеров. РПЛ обсудит все эти вопросы на сегодняшнем исполкоме.
- Накануне ФИФА разрешила легионерам РПЛ в одностороннем порядке приостановить контракты.
- ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и клубы от участия в международных соревнованиях.
- РФС решил обжаловать отстранение в Спортивном арбитражном суде.
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