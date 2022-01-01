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Пять клубов РПЛ выступили против вылета в ФНЛ в этом сезоне

«Арсенал», «Химки», «Уфа», «Ростов» и «Урал» написали письмо в РПЛ с просьбой ввести мораторий на вылет в ФНЛ в этом сезоне.

По информации «Матч ТВ», в письме также предлагается расширить лигу до 18 клубов. Таким образом, в следующем сезоне к 16 командам должны присоединиться два лучших клуба ФНЛ. Мораторий на вылет будет снят уже в сезоне-2022/23.

Перечисленные клубы также выступили за отмену лимита на легионеров. РПЛ обсудит все эти вопросы на сегодняшнем исполкоме.

  • Накануне ФИФА разрешила легионерам РПЛ в одностороннем порядке приостановить контракты.
  • ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и клубы от участия в международных соревнованиях.
  • РФС решил обжаловать отстранение в Спортивном арбитражном суде.

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии6
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    Рейтинг: +6325

    Из Твери Леха 36 минут назад

    ахахаха, ну и цирк. Не смогла договориться эта пятерка кто вылетит, вот и пришлось объединяться для дальнейшего распила бюджета. ну ничего не меняется.

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    Рейтинг: +13479

    Skull_Boy 37 минут назад

    Этих подстилок Уфа и Урал не жалко, пусть валят

    0
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    Рейтинг: +11

    AsmO1313 37 минут назад

    Спартак еще не писал?

    1
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    Рейтинг: +59894

    portero 1 час назад

    это и понятно, им вылетать, а на спортивный принцип им срать...

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    Рейтинг: +23786

    bset 1 час назад

    Вы бы еще написали, что олигархи выступили за покупку конфискованных яхт за счет бюджета) Кто рискует, тот и выступает за это)

    1
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    Рейтинг: +21653

    JTherry 1 час назад

    все клубы из "подвала" чемпионата РПЛ... а спортивный принцип не забыли..?)

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