Мбаппе и его семья после матча с «Реалом» убедились, что нужно переходить в мадридский клуб

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе после матча с «Реалом» (1:3) в Лиге чемпионов убедился, что ему стоит перейти в мадридский клуб.
По информации Marca, 23-летний француз ощутил любовь болельщиков «Реала» и почувствовал себа на «Сантьяго Бернабеу», как дома. Фанаты встретили его на поле аплодисментами.
Для Мбаппе оказалось важным и то, что игроки «Реала» его уважают.
- Известно, что у Мбаппе есть договоренность о летнем переходе в «Реал».
- Ранее сообщалось, что Мбаппе отклонил предложение «ПСЖ» с зарплатой 45 миллионов в год.
- Мбаппе – самый дорогой игрок в мире (160 миллионов евро).
Игра: узнаешь Джикию, Головина и Смолова?
Источник: Marca