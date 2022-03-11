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Мбаппе и его семья после матча с «Реалом» убедились, что нужно переходить в мадридский клуб

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе после матча с «Реалом» (1:3) в Лиге чемпионов убедился, что ему стоит перейти в мадридский клуб.

По информации Marca, 23-летний француз ощутил любовь болельщиков «Реала» и почувствовал себа на «Сантьяго Бернабеу», как дома. Фанаты встретили его на поле аплодисментами.

Для Мбаппе оказалось важным и то, что игроки «Реала» его уважают.

  • Известно, что у Мбаппе есть договоренность о летнем переходе в «Реал».
  • Ранее сообщалось, что Мбаппе отклонил предложение «ПСЖ» с зарплатой 45 миллионов в год.
  • Мбаппе – самый дорогой игрок в мире (160 миллионов евро).

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Источник: Marca

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