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Мбаппе договорился с Пересом о переходе в «Реал» (AS)

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе должен продолжить карьеру в «Реале». Он достиг устной договоренности с президентом испанцев Флорентино Пересом, что начнет следующий сезон в Мадриде.

Летом Мбаппе станет свободным агентом.

  • Ранее сообщалось, что Мбаппе отклонил предложение «ПСЖ» с зарплатой 45 миллионов в год.
  • Мбаппе – самый дорогой игрок в мире (160 миллионов евро).
  • В сезоне Лиги 1 у него 24 матча, 14 голов, 10 ассистов.

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Источник: AS

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