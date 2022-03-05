Мбаппе договорился с Пересом о переходе в «Реал» (AS)

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе должен продолжить карьеру в «Реале». Он достиг устной договоренности с президентом испанцев Флорентино Пересом, что начнет следующий сезон в Мадриде.

Летом Мбаппе станет свободным агентом.

Ранее сообщалось, что Мбаппе отклонил предложение «ПСЖ» с зарплатой 45 миллионов в год.

Мбаппе – самый дорогой игрок в мире (160 миллионов евро).

В сезоне Лиги 1 у него 24 матча, 14 голов, 10 ассистов.

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