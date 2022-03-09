Фанаты «Реала» встретили Мбаппе аплодисментами

В эти минуты проходит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «ПСЖ». Болельщики мадридцев встретили форварда гостей Килиана Мбаппе аплодисментами.
Известно, что у Мбаппе есть договоренность о летнем переходе в «Реал».
- Ранее сообщалось, что Мбаппе отклонил предложение «ПСЖ» с зарплатой 45 миллионов в год.
- Мбаппе – самый дорогой игрок в мире (160 миллионов евро).
- В сезоне Лиги 1 у него 24 матча, 14 голов, 10 ассистов.
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