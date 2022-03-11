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РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
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Главные новости дня. РФС продлил контракт с Карпиным, Абрамович попал под санкции Великобритании

11 марта 2022, 01:23

Президент «ПСЖ» после поражения от «Реала» кричал и пытался попасть в судейскую. УЕФА открыл против него дисциплинарное дело

Абрамович попал под санкции Великобритании. Россиянину разрешат продажу «Челси» только при условии, что он не получит деньги

КДК отклонил протест «Химок» о техническом поражении «Локомотиву»

«Ростов» приостановит контракты с пятью легионерами («РБ Спорт»)

«ПСЖ» решил уволить Почеттино после поражения от «Реала». Аль-Хелайфи мечтает назначить Зидана на его место

Стыковой матч Россия – Польша могут перенести до момента вынесения итогового вердикта CAS

РФС продлил контракт с Карпиным до конца 2022 года и разрешил тренеру вернуться в «Ростов»

Промеса подозревают в торговле наркотиками

Бензема – лучший игрок недели в Лиге чемпионов

У Крыховяка есть предложения от испанских и немецких клубов

Источник: «Бомбардир»
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