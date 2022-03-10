⚡ Промеса подозревают в торговле наркотиками (De Telegraaf)

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес может оказаться в тюрьме.

Футболиста подозревают в торговле наркотиками и участии в преступной организации.

В связи с этим телефон голландца прослушивался правоохранителями. В ходе телефонных бесед также стало известно, что вингер действительно ударил ножом в колено своего двоюродного брата.

По данным источников De Telegraaf в следственных органах, Промес и его семья вложили деньги в партию кокаина весом четыре тонны. Суммарная стоимость наркотиков оценивается в 120 миллионов евро.

Прокуратура готова арестовать игрока, однако пока это невозможно из-за его пребывания на территории России. В ведомстве комментировать эту информацию отказались.

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