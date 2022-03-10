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⚡ Промеса подозревают в торговле наркотиками (De Telegraaf)

10 марта 2022, 19:24
37

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес может оказаться в тюрьме.

Футболиста подозревают в торговле наркотиками и участии в преступной организации.

В связи с этим телефон голландца прослушивался правоохранителями. В ходе телефонных бесед также стало известно, что вингер действительно ударил ножом в колено своего двоюродного брата.

По данным источников De Telegraaf в следственных органах, Промес и его семья вложили деньги в партию кокаина весом четыре тонны. Суммарная стоимость наркотиков оценивается в 120 миллионов евро.

Прокуратура готова арестовать игрока, однако пока это невозможно из-за его пребывания на территории России. В ведомстве комментировать эту информацию отказались.

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Источник: De Telegraaf
Россия. Премьер-лига Спартак Промес Квинси
Комментарии (37)
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vladik12
1646930105
А мелочь по московским трамваям не он тырит?!
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MaxRnD
1646930379
Пошли все на#ер. Теперь из России выдачи нет. Коллективный запад своё двуличное мурло в последнее время очень хорошо показал
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lordmrv
1646930458
Ага, а ещё он убил Кеннеди.
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Lilipyt
1646932143
Не так давно из-за наркомана и фальшивомонетчика европа на коленях стояла. Промесу достаточно скачать, что он черный и поэтому на него охотятся и все отойдут. Ох это либеральное сообщество...
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NewLife
1646933579
Уважаемая редакция, не позорьтесь и не вводите народ в заблуждениее. Я перевел статью из указанной газеты - теперь сравним: Вы пишете -"ПО ДАННЫМ СЛЕДСТВИЯ, Промес и его семья вложили деньги в партию кокаина весом четыре тонны." Газета пишет - "Согласно ИСТОЧНИКАМ, Промес и семья вложили деньги в партию кокаина". Вы пишете - "Прокуратура готова АРЕСТОВАТЬ игрока." Газета пишет - "В Генпрокуратуре заявили, что НЕ ХОТЯТ КОММЕНТИРОВАТЬ ПОСЛЕДНЕЕ ПОДОЗРЕНИЕ". Мало того, что вы зачастую небрежны в заголовках, вы еще и в тексте косячите.
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MDAR
1646934325
Четыре тонны??? Автор ты бездарность. Ты еще напиши, что он убил всех наркобаронов и занял их место.
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aubergine
1646934756
Хрена се 4 тонны кокса, а чё не 400 тонн сразу написали? Ахах. Походу его зовут Квинси Антон Эскобар...
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Hektor 84
1646935384
Докопались до Промеса! Только более менее заиграл и пошли новые выдумки.
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"supermax"
1646936307
повезло вам, что он оружие не носит
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CSKA471
1646940336
Да он бандит с большой дороги этот Промес, не удевлюсь ели он и есть тот теневой партнер Пабло Эскобара
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