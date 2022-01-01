⚡ Промеса подозревают в торговле наркотиками (De Telegraaf)

команда бромантанщиков и наркозулусов! позор!
Полузащитник «Спартака» Квинси Промес может оказаться в тюрьме.
Футболиста подозревают в торговле наркотиками и участии в преступной организации.
В связи с этим телефон голландца прослушивался правоохранителями. В ходе телефонных бесед также стало известно, что вингер действительно ударил ножом в колено своего двоюродного брата.
По данным следствия, Промес и его семья вложили деньги в партию кокаина весом четыре тонны. Суммарная стоимость наркотиков оценивается в 120 миллионов евро.
Прокуратура готова арестовать игрока, однако пока это невозможно из-за его пребывания на территории России.
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