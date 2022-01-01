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⚡ Промеса подозревают в торговле наркотиками (De Telegraaf)

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес может оказаться в тюрьме.

Футболиста подозревают в торговле наркотиками и участии в преступной организации.

В связи с этим телефон голландца прослушивался правоохранителями. В ходе телефонных бесед также стало известно, что вингер действительно ударил ножом в колено своего двоюродного брата.

По данным следствия, Промес и его семья вложили деньги в партию кокаина весом четыре тонны. Суммарная стоимость наркотиков оценивается в 120 миллионов евро.

Прокуратура готова арестовать игрока, однако пока это невозможно из-за его пребывания на территории России.

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Источник: De Telegraaf

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Комментарии9
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    Рейтинг: +3803

    tarasofka 6 минут назад

    команда бромантанщиков и наркозулусов! позор!

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    Рейтинг: +394

    Zenit40k 13 минут назад

    Мда уж ,вот какие люди в Спартаке играют
    Стыдно за Спартак

    3
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    ...
    Рейтинг: +3024

    lordmrv > Zenit40k 9 минут назад

    Дергачев, Кокорин игравший в то время за Зенит тоже отсидели. Стыдно за Зенит.

    2
    Ответить
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    Рейтинг: +3024

    lordmrv 14 минут назад

    Ага, а ещё он убил Кеннеди.

    2
    Ответить
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    Рейтинг: +11855

    ВетеR 15 минут назад

    Мартышку в клетку !!)

    0
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    Рейтинг: +6708

    nik55 > ВетеR 4 минуты назад

    а тебя на помойку

    0
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    Рейтинг: +49227

    MaxRnD 15 минут назад

    Пошли все на#ер. Теперь из России выдачи нет. Коллективный запад своё двуличное мурло в последнее время очень хорошо показал

    1
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    Рейтинг: +6814

    vladik12 19 минут назад

    А мелочь по московским трамваям не он тырит?!

    3
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    Рейтинг: +12767

    Fusballer 20 минут назад

    120 лямов евро - и всё нажраться не могут.

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