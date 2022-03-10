У Крыховяка есть предложения от испанских и немецких клубов (Sportowe Fakty)

Полузащитник «Краснодара» Гжегож Крыховяк может продолжить карьеру в Примере или Бундеслиге.

32-летний футболист уже получил предложения от клубов из Испании и Германии.

Также польским хавбеком, который хочет расторгнуть контракт с «Краснодаром», интересуется «Легия».

Крыховяк выступает за клуб с августа.

Он забил 5 голов и сделал 2 ассиста в 15 матчах.

Соглашение между сторонами рассчитано до июня 2024 года.

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