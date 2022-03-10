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У Крыховяка есть предложения от испанских и немецких клубов (Sportowe Fakty)

Полузащитник «Краснодара» Гжегож Крыховяк может продолжить карьеру в Примере или Бундеслиге.

32-летний футболист уже получил предложения от клубов из Испании и Германии.

Также польским хавбеком, который хочет расторгнуть контракт с «Краснодаром», интересуется «Легия».

  • Крыховяк выступает за клуб с августа.
  • Он забил 5 голов и сделал 2 ассиста в 15 матчах.
  • Соглашение между сторонами рассчитано до июня 2024 года.

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Источник: Sportowe Fakty

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10.03.2022 23:29
Комментарии3
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    Рейтинг: +22634

    DOCTOR PENALTY 13 минут назад

    Чем быстрее уедет, тем быстрее забудем Крысовяка.

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    Рейтинг: +2641

    Радио1000шумеров 14 минут назад

    Пусть башляют за этого Бздышчековича и забирают.

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    Рейтинг: +15146

    Hektor 84 26 минут назад

    Дай угадаю! В Испании Овьедо и Райо Вальекано, а в Германии Динамо Дрезден и Кайзер слаутерн )))))))))

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