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В «Локомотиве» опровергли переговоры с Карпиным

«Локомотив» отрицает, что клуб обсуждал возможное сотрудничество с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

«Локомотив не обращался к Валерию Карпину по поводу работы в клубе и не вел с ним никаких переговоров на этот счет», – сообщили в пресс-службе москвичей.

Сообщалось, что Карпин отказал «Локомотиву» и «Краснодару».

  • Сегодня Карпин продлил контракт со сборной России до конца 2022 года.
  • Также он вернулся в «Ростов» на правах совмещения постов.

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Источник: Sport24

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