В «Локомотиве» опровергли переговоры с Карпиным

«Локомотив» отрицает, что клуб обсуждал возможное сотрудничество с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.
«Локомотив не обращался к Валерию Карпину по поводу работы в клубе и не вел с ним никаких переговоров на этот счет», – сообщили в пресс-службе москвичей.
Сообщалось, что Карпин отказал «Локомотиву» и «Краснодару».
- Сегодня Карпин продлил контракт со сборной России до конца 2022 года.
- Также он вернулся в «Ростов» на правах совмещения постов.
Игра: узнаешь Джикию, Головина и Смолова?
Источник: Sport24