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  • Карпин отказал «Локомотиву» и «Краснодару» ради возвращения в «Ростов» («Чемпионат»)

Карпин отказал «Локомотиву» и «Краснодару» ради возвращения в «Ростов» («Чемпионат»)

10 марта 2022, 20:56
8

Главный тренер сборной России Валерий Карпин получал предложения возглавить «Локомотив» и «Краснодар».

«К Карпину обращались и «Краснодар», и «Локомотив». Оба клуба спрашивали у тренера, готов ли он рассмотреть вариант поработать с командами.

Но для Карпина первым выбором всегда был «Ростов» из-за очень тесных дружеских отношений с президентом клуба Арташесом Арутюнянцом.

Для Карпина никогда не было другого выбора. На совмещение он был готов пойти только в «Ростов», – сообщили источники «Чемпионата».

  • Сегодня Карпин продлил контракт со сборной России до конца 2022 года.
  • Также он вернулся в «Ростов» на правах совмещения постов.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Локомотив Краснодар Ростов Россия Карпин Валерий
Комментарии (8)
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Красногорск_Фан
1646936317
Большое спасибо
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mutabor0992
1646939991
Ну так там армяне свои.С которыми можно бабло прокручивать.
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lipatov32
1646940820
Всё правильно в футболе РФ хоть один достойный тренер и человек! Респект!!!!
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Чехов на Садовой
1646944312
На бабло не повёлся! Для нашего футбола это большая редкость! Вернулся зная все проблемы клуба. Ну тогда удачи и вперёд на амбразуры!
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Hektor 84
1646944315
Так он и живет вроде в Ростове
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DOCTOR PENALTY
1646945588
Достойно, Валера!
Ответить
zigbert
1646981070
Молодец. Не бросил ростовчан.
Ответить
житель СПб
1647024060
Достойно уважения.
Ответить
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