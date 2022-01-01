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Карпин отказал «Локомотиву» и «Краснодару» ради возвращения в «Ростов» («Чемпионат»)

Главный тренер сборной России Валерий Карпин получал предложения возглавить «Локомотив» и «Краснодар».

«К Карпину обращались и «Краснодар», и «Локомотив». Оба клуба спрашивали у тренера, готов ли он рассмотреть вариант поработать с командами.

Но для Карпина первым выбором всегда был «Ростов» из-за очень тесных дружеских отношений с президентом клуба Арташесом Арутюнянцом.

Для Карпина никогда не было другого выбора. На совмещение он был готов пойти только в «Ростов», – сообщили источники «Чемпионата».

  • Сегодня Карпин продлил контракт со сборной России до 2022 года.
  • Также он вернулся в «Ростов» на правах совмещения постов.

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Источник: «Чемпионат»

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