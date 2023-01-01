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Мбаппе опередил Ибрагимовича в списке лучших бомбардиров «ПСЖ»

В эти минуты проходит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «ПСЖ». На 39-й минуте счет открыл форвард гостей Килиан Мбаппе.

Это его 157-й гол за парижан. В списке лучших бомбардиров клуба Мбаппе опередил Златана Ибрагимовича, у которого 156 мячей.

Мбаппе забил «Реалу» в третьем матче подряд

Фанаты «Реала» встретили Мбаппе аплодисментами

Алаба, Модрич, Бензема – в основе «Реала»; Месси, Неймар, Мбаппе сыграют у «ПСЖ»

Источник: Бомбардир.ру

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