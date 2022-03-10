Мбаппе опередил Ибрагимовича в списке лучших бомбардиров «ПСЖ»

В эти минуты проходит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «ПСЖ». На 39-й минуте счет открыл форвард гостей Килиан Мбаппе.

Это его 157-й гол за парижан. В списке лучших бомбардиров клуба Мбаппе опередил Златана Ибрагимовича, у которого 156 мячей.