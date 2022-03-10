Мбаппе опередил Ибрагимовича в списке лучших бомбардиров «ПСЖ»

В эти минуты проходит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «ПСЖ». На 39-й минуте счет открыл форвард гостей Килиан Мбаппе.
Это его 157-й гол за парижан. В списке лучших бомбардиров клуба Мбаппе опередил Златана Ибрагимовича, у которого 156 мячей.
- Больше них за «ПСЖ» забил только Эдинсон Кавани (200).
- Известно, что у Мбаппе есть договоренность о летнем переходе в «Реал».
- Ранее сообщалось, что Мбаппе отклонил предложение «ПСЖ» с зарплатой 45 миллионов в год.
Источник: Бомбардир.ру