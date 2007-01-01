Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: какой ты грех российского футбола?
Тест: какой ты грех российского футбола?
2 Тест: кто ты из плохих парней в футболе
Тест: кто ты из плохих парней в футболе
3 Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?

Перейра: «Мое возвращение в Россию зависит от развития сложившейся ситуации»

Глава департамента судейства РФС Витор Перейра заявил, что покинул Россию по семейным обстоятельствам.

— Я уехал из Москвы по семейным причинам. Когда я вернусь? Мое возвращение зависит от развития сложившейся ситуации. У меня есть опыт удаленной работы, так что с этим никаких проблем не возникнет. У нас был подобный опыт в Чехии во время пандемии коронавируса.

— Могут ли иностранцы покинуть Судейско-экспертную комиссию?

— Что касается ЭСК, я не слышал, чтобы РФС анонсировал или планировал какие-то изменения.

  • Португалец возглавил департамент судейства РФС в сентябре.
  • Ранее он был членом судейского комитета УЕФА.

Глава департамента судейства РФС Перейра: «Я продолжу работать удаленно из Португалии»

Перейра уехал в Португалию. Последний брифинг судей РПЛ провел глава VAR Верхолетов («СЭ»)

Источник: «РБ Спорт»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 18:49
Комментарии3
...
  • ...
    Рейтинг: +502

    pele1981 13 минут назад

    Да не хрен ты тут сдался? Свалил и скатертью дорога!

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +4377

    ySS 39 минут назад

    Зачем грызунов кормить?

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +13478

    Skull_Boy > ySS 35 минут назад

    Зачем кормить такого идиота как ты, который элементарно не научился ЧИТАТЬ

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11