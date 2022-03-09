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  • Перейра: «Мое возвращение в Россию зависит от развития сложившейся ситуации»

Перейра: «Мое возвращение в Россию зависит от развития сложившейся ситуации»

9 марта 2022, 18:49
9

Глава департамента судейства РФС Витор Перейра заявил, что покинул Россию по семейным обстоятельствам.

— Я уехал из Москвы по семейным причинам. Когда я вернусь? Мое возвращение зависит от развития сложившейся ситуации. У меня есть опыт удаленной работы, так что с этим никаких проблем не возникнет. У нас был подобный опыт в Чехии во время пандемии коронавируса.

— Могут ли иностранцы покинуть Судейско-экспертную комиссию?

— Что касается ЭСК, я не слышал, чтобы РФС анонсировал или планировал какие-то изменения.

  • Португалец возглавил департамент судейства РФС в сентябре.
  • Ранее он был членом судейского комитета УЕФА.

Глава департамента судейства РФС Перейра: «Я продолжу работать удаленно из Португалии»

Перейра уехал в Португалию. Последний брифинг судей РПЛ провел глава VAR Верхолетов («СЭ»)

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (9)
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ySS
1646841515
Зачем грызунов кормить?
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pele1981
1646843065
Да не хрен ты тут сдался? Свалил и скатертью дорога!
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Владислав Vlad
1646844147
"Мое возвращение зависит от развития сложившейся ситуации." А чё за ситуация???
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Hektor 84
1646844665
Какой интересно ситуации?
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nemolod
1646847171
В общем всех уехавших иностранцев от футбола можно разделить на две группы - одни явно из-за конфликта ,другие - которым на этот конфликт наплевать и денежной работы терять не хочется,но приходится подчиняться требованию ЕС бойкотировать,а то там на их родине могут и в пособничестве агрессору причислить! Ну а португалец самый хитрый - все обозвал словом ситуацией!
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polt
1646853363
Уехал и, давай, до свиданья. От того, что ты был, все равно что не был.
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Форвард 79
1646857092
А нужен ли он?! Не вижу смысла в этом деятеле Вон Ваноли и Шварц, эти люди достойны уважения!
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