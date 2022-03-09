Перейра: «Мое возвращение в Россию зависит от развития сложившейся ситуации»

Глава департамента судейства РФС Витор Перейра заявил, что покинул Россию по семейным обстоятельствам.

— Я уехал из Москвы по семейным причинам. Когда я вернусь? Мое возвращение зависит от развития сложившейся ситуации. У меня есть опыт удаленной работы, так что с этим никаких проблем не возникнет. У нас был подобный опыт в Чехии во время пандемии коронавируса.

— Могут ли иностранцы покинуть Судейско-экспертную комиссию?

— Что касается ЭСК, я не слышал, чтобы РФС анонсировал или планировал какие-то изменения.

Португалец возглавил департамент судейства РФС в сентябре.

Ранее он был членом судейского комитета УЕФА.

Глава департамента судейства РФС Перейра: «Я продолжу работать удаленно из Португалии»

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