Семак – о Ловрене: «Пока он не готов тренироваться исключительно по состоянию здоровья»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарий по поводу будущего в клубе центрального защитника Деяна Ловрена.

– Что с Ловреном, как обстоят дела с его контрактом, планируется ли его дальнейшее присутствие в клубе или он повторит судьбу Ракицкого в какой-то степени?

– Никаких новых новостей про Деяна нет. Он занимается реабилитацией. На сегодняшний день других вопросов не существует.

Все зависит от того, насколько быстро он сможет поправиться, чтобы присоединиться к команде.

Пока он не готов тренироваться в общей группе исключительно по состоянию здоровья.

Хорват выступает за «Зенит» с 2020 года.

В этом сезоне он провел 19 матчей.

Контракт Ловрена с клубом действует до 2023 года.

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