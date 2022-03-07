Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
2 Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?
Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?
3 Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста

Семак – о Ловрене: «Пока он не готов тренироваться исключительно по состоянию здоровья»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарий по поводу будущего в клубе центрального защитника Деяна Ловрена.

– Что с Ловреном, как обстоят дела с его контрактом, планируется ли его дальнейшее присутствие в клубе или он повторит судьбу Ракицкого в какой-то степени?

– Никаких новых новостей про Деяна нет. Он занимается реабилитацией. На сегодняшний день других вопросов не существует.

Все зависит от того, насколько быстро он сможет поправиться, чтобы присоединиться к команде.

Пока он не готов тренироваться в общей группе исключительно по состоянию здоровья.

  • Хорват выступает за «Зенит» с 2020 года.
  • В этом сезоне он провел 19 матчей.
  • Контракт Ловрена с клубом действует до 2023 года.

⚽ Завершился 20-й тур РПЛ. «Зенит», «Спартак», ЦСКА, «Локо», «Краснодар», «Сочи» и «Рубин» победили

Гендиректор «Зенита» Медведев: «Конечно, пешком «Уфу» не обыграешь»

Фанаты «Зенита» – Ракицкому: «Спасибо, мужик»

Источник: сайт «Зенита»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

07.03.2022 23:32
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11