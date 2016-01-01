Круговой: «Проблем в общении с бразильцами нет. Можем вместе сходить в ресторан»

Защитник «Зенита» Даниил Круговой рассказал об отношениях с бразильскими легионерами.

- Как русские ребята общаются с бразильцами вне поля?

- Язык футбола везде одинаков, вне зависимости от национальности, поэтому проблем в общении с бразильцами нет.

Общаемся не только на тренировках и играх, можем вместе сходить в ресторан – уже есть такая традиция после матчей.

- С кем из иностранцев больше контактируете лично вы?

- С Дугласом Сантосом. Мы с ним конкуренты на позиции, но сразу же нашли взаимопонимание. Дуги – качественный футболист и хороший человек.

В этом сезоне Круговой сделал 3 ассиста в 24 матчах.

Его контракт с «Зенитом» действует до июня 2024 года.

За клуб выступают 5 бразильцев – Дуглас Сантос, Вендел, Малком, Клаудиньо и Юри Алберто.

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Круговой: «На данном этапе я всем доволен в «Зените»

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