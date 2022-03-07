Круговой: «Проблем в общении с бразильцами нет. Можем вместе сходить в ресторан»

Защитник «Зенита» Даниил Круговой рассказал об отношениях с бразильскими легионерами.

- Как русские ребята общаются с бразильцами вне поля?

- Язык футбола везде одинаков, вне зависимости от национальности, поэтому проблем в общении с бразильцами нет.

Общаемся не только на тренировках и играх, можем вместе сходить в ресторан – уже есть такая традиция после матчей.

- С кем из иностранцев больше контактируете лично вы?

- С Дугласом Сантосом. Мы с ним конкуренты на позиции, но сразу же нашли взаимопонимание. Дуги – качественный футболист и хороший человек.