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Мостовой: «В первой части сезона «Спартаку» выпала заколдованная монета. Они ничем не хуже «Динамо»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой подвел итоги матча 20-го тура РПЛ против «Динамо» (2:0).

«Перед игрой мне казалось, что «Спартак» ничем не хуже, а в некоторых компонентах даже лучше «Динамо». Футболисты красно-белых превосходят динамовских.

И мы это увидели. При этом я не ожидал, что у команды Шварца будет всего полтора момента.

У «Спартака» все сыграли на высоком уровне. Могу выделить Промеса, который положил шикарный гол, и Бакаева.

Причeм после рестарта в игре команды особо ничего не поменялось. Просто в первой половине сезона «Спартаку» выпала заколдованная монета со всеми этими передрягами.

Надо подождать и посмотреть, что будет дальше», – сказал Мостовой.

  • «Спартак» идет на 9-м месте в таблице лиги.
  • Следующий соперник – «Краснодар» (13 марта).

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Источник: «Чемпионат»

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