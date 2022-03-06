Главные новости дня. Карпин близок к возвращению в «Ростов», Чалов забил за «Базель» во втором матче подряд

Болельщики «Челси» скандировали имя Абрамовича в матче с «Бернли»
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Перед ЦСКА стоит задача выиграть Кубок России и занять второе место в РПЛ
Карпин обсуждает с «Ростовом» свое возвращение в клуб
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Источник: «Бомбардир»