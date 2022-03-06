Главные новости дня. Карпин близок к возвращению в «Ростов», Чалов забил за «Базель» во втором матче подряд

Болельщики «Челси» скандировали имя Абрамовича в матче с «Бернли»

17 фанатов погибло в драке во время матча чемпионата Мексики

Перед ЦСКА стоит задача выиграть Кубок России и занять второе место в РПЛ

Карпин обсуждает с «Ростовом» свое возвращение в клуб

Жирков получил травму в матче с «Локомотивом» и был заменен

«Локомотиву» могут присудить техническое поражение в игре с «Химками» из-за неотбытой дисквалификации Кухты

Чалов забил за «Базель» во второй игре подряд

Путин подписал закон о борьбе с договорными матчами

«Спартак» победил в гостях «Динамо», забили Николсон и Промес