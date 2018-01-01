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Путин подписал закон о борьбе с договорными матчами

Президент России Владимир Путин внес изменения в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в РФ». Они касаются борьбы с договорными матчами.

В частности, закон закрепляет такие понятия, как «конфликт интересов в сфере физической культуры и спорта», «инсайдерская информация».

  • Закон «О физической культуре и спорте в РФ» затрагивает не только профессиональный спорт.
  • Изменения в закон датированы 6 марта.
  • Несколько дней назад в России суд впервые вынес наказания по делу о договорном матче. Речь о матче «Черноморец»«Чайка» (2019 год).

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Источник: официальный портал правовой информации

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