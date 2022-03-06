Путин подписал закон о борьбе с договорными матчами

Президент России Владимир Путин внес изменения в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в РФ». Они касаются борьбы с договорными матчами.
В частности, закон закрепляет такие понятия, как «конфликт интересов в сфере физической культуры и спорта», «инсайдерская информация».
- Закон «О физической культуре и спорте в РФ» затрагивает не только профессиональный спорт.
- Изменения в закон датированы 6 марта.
- Несколько дней назад в России суд впервые вынес наказания по делу о договорном матче. Речь о матче «Черноморец» – «Чайка» (2019 год).
Источник: официальный портал правовой информации