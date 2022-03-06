Путин подписал закон о борьбе с договорными матчами

Президент России Владимир Путин внес изменения в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в РФ». Они касаются борьбы с договорными матчами.

В частности, закон закрепляет такие понятия, как «конфликт интересов в сфере физической культуры и спорта», «инсайдерская информация».