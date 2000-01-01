Карпин обсуждает с «Ростовом» свое возвращение в клуб («Чемпионат»)

Никто работу в сборной не отменял,держим в уме и кнопка на паузе.Всё будет хорошо,Россия!.
Главный тренер сборной России Валерий Карпин вскоре может вернуться в «Ростов». Стороны ведут переговоры.
Обсуждается вариант совмещения постов – без ухода из сборной.
- Карпин возглавлял «Ростов» с 2017 по 2021 год.
- «Ростов» идет в РПЛ в зоне переходных матчей.
- Сборная России отстранена от международных турниров.
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