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Карпин обсуждает с «Ростовом» свое возвращение в клуб («Чемпионат»)

Главный тренер сборной России Валерий Карпин вскоре может вернуться в «Ростов». Стороны ведут переговоры.

Обсуждается вариант совмещения постов – без ухода из сборной.

  • Карпин возглавлял «Ростов» с 2017 по 2021 год.
  • «Ростов» идет в РПЛ в зоне переходных матчей.
  • Сборная России отстранена от международных турниров.

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Источник: «Чемпионат»

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Сегодня, 13:03
Комментарии10
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    Рейтинг: +11677

    playsh 1 час назад

    Никто работу в сборной не отменял,держим в уме и кнопка на паузе.Всё будет хорошо,Россия!.

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    Рейтинг: +14908

    Hektor 84 > playsh 30 минут назад

    Ты прям словами Губерниева заговорил))))

    1
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    Рейтинг: +11677

    playsh > Hektor 84 25 минут назад

    Никогда бы не подумал...

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    Рейтинг: +59635

    portero 2 часа назад

    А как же сборная???

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    Рейтинг: +1743

    Dr.Metal > portero 2 часа назад

    Нет больше сборной. Забанили. Если только в Азию перейдем

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    Рейтинг: +101

    Сделаны из Дерева 2 часа назад

    Толку в дохлый ростов идти?

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    Рейтинг: +4315

    ySS 2 часа назад

    Давай, Валера, возвращайся!

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    Рейтинг: +239

    мусорск 2 часа назад

    без Карпина Ростову лучше.

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    Рейтинг: +14331

    Cleaner 2 часа назад

    Ростов, не наступай на одни грабли ДВАЖДЫ!

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    Рейтинг: +101

    Сделаны из Дерева 2 часа назад

    Так новость с Валеркой!
    Санитаров Семенычу вызовите срочно и сразу!

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