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Жирков получил травму в матче с «Локомотивом» и был заменен

В эти минуты проходит матч 20-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Химками». На 34-й минуте у гостей был заменен Юрий Жирков. Вместо него вышел Эльмир Набиуллин.

Жирков получил травму. Степень серьезности станет известна позднее.

  • На момент замены «Химки» уступали 1:2.
  • Жирков пополнил команду зимой.
  • «Химки» замыкают таблицу РПЛ.

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Источник: Бомбардир.ру

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Комментарии2
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    Рейтинг: +14908

    Hektor 84 17 минут назад

    Решил полечиться за гос бюджет

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    Рейтинг: +11677

    playsh 52 минуты назад

    Старый пенёк ты,Жир.Только глухой идиот мог не знать,что именно так и получится.Даже любительская лига тебе уже заказана,а ты в профи полез.Печально,однако.

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