Жирков получил травму в матче с «Локомотивом» и был заменен

Решил полечиться за гос бюджет
В эти минуты проходит матч 20-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Химками». На 34-й минуте у гостей был заменен Юрий Жирков. Вместо него вышел Эльмир Набиуллин.
Жирков получил травму. Степень серьезности станет известна позднее.
- На момент замены «Химки» уступали 1:2.
- Жирков пополнил команду зимой.
- «Химки» замыкают таблицу РПЛ.
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