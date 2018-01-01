Жирков получил травму в матче с «Локомотивом» и был заменен

В эти минуты проходит матч 20-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Химками». На 34-й минуте у гостей был заменен Юрий Жирков. Вместо него вышел Эльмир Набиуллин.

Жирков получил травму. Степень серьезности станет известна позднее.

На момент замены «Химки» уступали 1:2.

Жирков пополнил команду зимой.

«Химки» замыкают таблицу РПЛ.

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