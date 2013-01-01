Чалов забил за «Базель» во второй игре подряд

Модераторы Бомбардира, у вас на сайте прямо оскорбляют мою страну сообщениями вроде "Мордор всегда в Расее был", где ваша реакция?
В эти минуты проходит матч 25-го тура чемпионата Швейцарии между «Лугано» и «Базелем». На девятой минуте счет открыл форвард гостей Федор Чалов.
Россиянин отличился во второй встрече подряд.
- «Базель», если выиграет, останется на 3-м месте.
- «Лугано» идет строчкой ниже.
- Чалов арендован у ЦСКА.
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