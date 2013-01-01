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Чалов забил за «Базель» во второй игре подряд

В эти минуты проходит матч 25-го тура чемпионата Швейцарии между «Лугано» и «Базелем». На девятой минуте счет открыл форвард гостей Федор Чалов.

Россиянин отличился во второй встрече подряд.

  • «Базель», если выиграет, останется на 3-м месте.
  • «Лугано» идет строчкой ниже.
  • Чалов арендован у ЦСКА.

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Источник: Бомбардир.ру

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Комментарии7
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    Рейтинг: +37

    Таврида 31 минуту назад

    Модераторы Бомбардира, у вас на сайте прямо оскорбляют мою страну сообщениями вроде "Мордор всегда в Расее был", где ваша реакция?

    0
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    Рейтинг: +91

    Godric > Таврида 19 минут назад

    Удалили

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    Рейтинг: +59642

    portero 34 минуты назад

    Ну всё, попёрло...

    0
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    Рейтинг: +94569

    zigbert 1 час назад

    Его задача доказать что для ЦСКА он не лишний. Пока это у него получается.

    2
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    Рейтинг: +6316

    sochi-2013 1 час назад

    Федя вам не Федя! Продолжай в том же духе. Удачи!

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    Рейтинг: +31754

    oyabun 1 час назад

    Неожиданно, но рад за Федора. Не сбавлять темпа!

    2
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    Рейтинг: +111

    Сделаны из Дерева 2 часа назад

    Там бегать нужно и бороться, не то лавочка обеспеченна,ау нас вышел на поле дурака повалял и все дела!
    Молодца Федя!!!

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