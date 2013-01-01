Чалов забил за «Базель» во второй игре подряд

В эти минуты проходит матч 25-го тура чемпионата Швейцарии между «Лугано» и «Базелем». На девятой минуте счет открыл форвард гостей Федор Чалов.

Россиянин отличился во второй встрече подряд.

«Базель», если выиграет, останется на 3-м месте.

«Лугано» идет строчкой ниже.

Чалов арендован у ЦСКА.

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