Перед ЦСКА стоит задача выиграть Кубок России и занять второе место в РПЛ («СЭ»)

Там же очередь за кубком...
Источник узнал о задачах, поставленных перед ЦСКА на остаток сезона. Команда должна выиграть Кубок России.
Задача в чемпионате – второе место.
- Зимой ЦСКА усилился 4 новичками.
- От 2-го места в РПЛ ЦСКА отстает на 3 очка.
- В 1/4 финала Кубка России ЦСКА сыграет со «Спартаком» (апрель).
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