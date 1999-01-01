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Перед ЦСКА стоит задача выиграть Кубок России и занять второе место в РПЛ («СЭ»)

Источник узнал о задачах, поставленных перед ЦСКА на остаток сезона. Команда должна выиграть Кубок России.

Задача в чемпионате – второе место.

  • Зимой ЦСКА усилился 4 новичками.
  • От 2-го места в РПЛ ЦСКА отстает на 3 очка.
  • В 1/4 финала Кубка России ЦСКА сыграет со «Спартаком» (апрель).

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии7
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    Рейтинг: +59635

    portero 2 часа назад

    Там же очередь за кубком...

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    Рейтинг: +30988

    VVM1964 > portero 1 час назад

    Да - пусть занимают за нами )))

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +13013

    NewLife 2 часа назад

    У нас всюду все идет по плану, о существовании которого через некоторое время никто не вспоминает)

    2
    Ответить
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    Рейтинг: +14908

    Hektor 84 2 часа назад

    Если в оставшихся матчах рпл и кубка ослятню будет судить кукуян то можно и на 1 замахнуться с кубком

    4
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    Рейтинг: +101

    Сделаны из Дерева > Hektor 84 2 часа назад

    Не уж то у Жени Еврея деньга появилась,что стойло тянуть стали снова???

    2
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    Рейтинг: +15603

    paracetamol 3 часа назад

    С таким судейством все возможно.

    2
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    Рейтинг: +4315

    ySS > paracetamol 3 часа назад

    Да брось, с такими РФСом и РПЛом только Зенит с дублем)

    2
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